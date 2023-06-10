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Ночью россияне атаковали Полтавщину: есть повреждения

10 июня 2023 10:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне ударили по Полтавщине 10 июня
Российская ракета атакует украинские города. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 10 июня россияне атаковали Полтавщину. В результате обстрела есть определенные повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщает начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

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Враг ударил по военному аэродрому "Миргород". При обстреле россияне применили ракеты типа "Искандер", а также ударные дроны иранского производства.

В результате атаки обошлось без жертв. Однако есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники.

"Пожар частично локализован пожарными расчетами бригады и ГСЧС. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий обстрела и перевозки техники в безопасные места дислокации", — говорится в сообщении.

Также, по словам Лунина, обломки вражеских целей повредили частные здания и автомобили. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

"В результате работы противовоздушной обороны после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет", — пишет Лунин.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 10 июня враг атаковал Одессу. Силам обороны удалось уничтожить все враждебные цели. Однако в результате обстрела в городе есть погибшие и раненные.

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