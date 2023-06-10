Росіяни вдарили по Полтавщині 10 червня

Російська ракета атакує українські міста. Фото: google

У ніч на 10 червня росіяни атакували Полтавщину. Внаслідок обстрілу є певні пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Читайте також:

Подробиці

Ворог вдарив по військовому аеродрому "Миргород". Під час обстрілу росіяни застосували ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва.

Внаслідок атаки обійшлося без жертв. Однак є певні пошкодження інфраструктури аеродрому та техніки.

"Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації", — йдеться у повідомленні.

Також, за словами Луніна, уламки ворожих цілей пошкодили приватні будівлі та автомобілі. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

"Внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає", — пише Лунін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч на 10 червня ворог атакував Одесу. Силам оборони вдалося знищити усі ворожі цілі. Проте внаслідок обстрілу у місті є загиблі та поранені.