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Вночі росіяни атакували Полтавщину: є пошкодження

10 червня 2023 10:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни вдарили по Полтавщині 10 червня
Російська ракета атакує українські міста. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч на 10 червня росіяни атакували Полтавщину. Внаслідок обстрілу є певні пошкодження інфраструктури. 

Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін

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Ворог вдарив по військовому аеродрому "Миргород". Під час обстрілу росіяни застосували ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва.

Внаслідок атаки обійшлося без жертв. Однак є певні пошкодження інфраструктури аеродрому та техніки.  

"Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації", — йдеться у повідомленні. 

Також, за словами Луніна, уламки ворожих цілей пошкодили приватні будівлі та автомобілі. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

"Внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає", — пише Лунін. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч на 10 червня ворог атакував Одесу. Силам оборони вдалося знищити усі ворожі цілі. Проте внаслідок обстрілу у місті є загиблі та поранені. 

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