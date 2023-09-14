Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ночью россияне выпустили по Украине 22 дрона, — Генштаб arrow

Ночью россияне выпустили по Украине 22 дрона, — Генштаб

14 сентября 2023 08:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночью россияне выпустили по Украине 22 дрона, — Генштаб
Работа украинского ПВО. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение ночи 14 сентября российские террористы выпустили по Украине 22 ударных дрона типа "шахед". Украинские ПВО ликвидировали 17 из них.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Ночная атака БПЛА

"Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что за прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Оккупанты нанесли два ракетных и 92 авиационных удара, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня не только по позициям наших бойцов, но и по гражданским объектам.

"Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей", — отметили в Генштабе.

Что говорят в Воздушных силах

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 14 сентября 2023 года с 21:00 по 02:30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 по трем направлениям: мыс Чауда — Крым; Ейск, Курск — РФ.

Всего зафиксированы пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей, 17 из них удалось сбить.

скриншот

Напомним, одесским силам ПВО удалось за ночь на 13 сентября сбили более 30 вражеских дронов. Большая часть БпЛА была обезврежена мобильными огневыми группами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз