Ночью россияне выпустили по Украине 22 дрона, — Генштаб

Работа украинского ПВО. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

В течение ночи 14 сентября российские террористы выпустили по Украине 22 ударных дрона типа "шахед". Украинские ПВО ликвидировали 17 из них.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ночная атака БПЛА

"Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что за прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Оккупанты нанесли два ракетных и 92 авиационных удара, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня не только по позициям наших бойцов, но и по гражданским объектам.

"Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей", — отметили в Генштабе.

Что говорят в Воздушных силах

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 14 сентября 2023 года с 21:00 по 02:30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 по трем направлениям: мыс Чауда — Крым; Ейск, Курск — РФ.

Всего зафиксированы пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей, 17 из них удалось сбить.

Напомним, одесским силам ПВО удалось за ночь на 13 сентября сбили более 30 вражеских дронов. Большая часть БпЛА была обезврежена мобильными огневыми группами.