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Вночі росіяни випустили по Україні 22 дрони, — Генштаб

14 вересня 2023 08:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вночі росіяни випустили по Україні 22 дрони, — Генштаб
Робота української ППО. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж ночі 14 вересня російські терористи випустили по Україні 22 ударних дрони типу "шахед". Українська ППО ліквідувала 17 із них.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

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Нічна атака БпЛА

"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві також розповіли, що упродовж минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Окупанти завдали два ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню не лише по позиціях наших бійців, а й по цивільних об'єктах. 

"Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів", — наголосили у Генштабі

Що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 14 вересня 2023 року з 21:00 по 02:30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: мис Чауда — Крим; Єйськ, Курськ — РФ. 

Усього зафіксовано пуски 22 "шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей, 17 із них вдалося збити. 

скріншот

Нагадаємо, одеським силам ППО вдалось за ніч на 13 вересня збили понад 30 ворожих дронів. Більша частина БпЛА була знешкоджена мобільними вогневими групами.

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