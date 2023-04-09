Ответный огонь на огонь: Израиль нанес удары беспилотниками по Сирии

Беспилотники бьют по пусковым установкам в Сирии. Фото (иллюстративное): SOHR

Ночью, 9 апреля, Израиль нанес удары беспилотниками по Сирии в ответ на обстрелы ракетами. В городах Израиля звучат сирены.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

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Ответный огонь

Поскольку предварительно Сирия выпустила 3 ракеты по территории Израиля, где одна упала на открытой местности, а другую сбили, то израильская артиллерия наносит удары по району в Сирии.

Беспилотники бьют по пусковым установкам в Сирии, из которых были запущены ракеты на территорию Израиля.

Напомним, что в субботу, 8 апреля, Сирия выпустила в сторону Израиля три ракеты. Израильская полиция о пострадавших или погибших не сообщает.

Также ранее мы писали, что в Тель-Авиве 7 апреля было совершено два теракта. В одном случае неизвестный открыл стрельбу по людям на улице, в другом – террорист совершил наезд на автомобиле в толпу туристов.

Добавим, что отец двух британских сестер Рины и Майи Ди, погибших во время теракта на Западном берегу реки Иордан 7 апреля, сообщил, что справедливость возобладает. Их мама продолжает бороться в больнице за свою жизнь.