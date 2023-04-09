Вогонь у відповідь на вогонь: Ізраїль завдав ударів безпілотниками по Сирії

Безпілотники б'ють по пускових установках у Сирії. Фото (ілюстративне): SOHR

Вночі, 9 квітня, Ізраїль завдав ударів безпілотниками по Сирії у відповідь на обстріли ракетами. У містах Ізраїля лунають сирени.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

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Вогонь у відповідь

Оскільки попередньо Сирія випустила 3 ракети по території Ізраїлю, де одна впала на відкритій місцевості, а іншу збили, то наразі ізраїльська артилерія завдає ударів по району в Сирії.

Безпілотники б'ють по пускових установках у Сирії, з яких були запущені ракети на територію Ізраїлю.

Нагадаємо, що у суботу, 8 квітня, Сирія випустила в бік Ізраїлю три ракети. Ізраїльська поліція про постраждалих чи загиблих не повідомляє.

Також раніше ми писали, що у Тель-Авіві 7 квітня, було здійснено два теракти. В одному випадку невідомий відкрив стрілянину по людях на вулиці, в іншому – терорист здійснив наїзд на автомобілі у натовп туристів.

Додамо, що батько двох британських сестер Ріни та Майї Ді, які загинули під час теракту на Західному березі річки Йордан 7 квітня, повідомив, що справедливість візьме гору. Їхня мати продовжує боротися в лікарні за своє життя.