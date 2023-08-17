"Военкомы", ЕС и оборонный форум: главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский приказал сменить руководящий состав областных ТЦК. Кроме этого, глава государства подписал ключевой закон, который необходим для переговоров с ЕС о вступлении Украины в Союз.

Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

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Ситуация на фронте

По словам Зеленского, украинские защитники постепенно ведут наступательные действия. Здесь, в частности, важен вопрос обороны, чем сейчас занимается Правительство совместно с иностранными партнерами.

"Оборона позиций, продвижение вперед — наши наступательные действия. Обеспечение воинов. Активно формируем содержание новых оборонных пакетов от партнеров. Будут новости", — говорит Зеленский.

Форум оборонных индустрий

Сообщается, что осенью этого года планируется проведение Форума оборонных индустрий.

"Форум планируем как первую фиксацию достижений нашего оборонно-промышленного комплекса. Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности, через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами", — говорит Владимир Зеленский.

Увольнение "военкомов"

По словам Зеленского, руководить ТЦК должны те, кто в этом разбирается. А именно военные, которые по определенным причинам не могут защищать государство на фронте.

"В каждой боевой бригаде, которую я посетил на этой неделе — а их 16, — воины говорили о проблемах с комплектованием. Начало этих проблем — в том числе как работают военкоматы. Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", — говорит Зеленский.

"На шаг ближе к ЕС"

Также сегодня глава государства подписал важный закон по вступлению Украины в ЕС.

"Открытие переговоров — уже в этом году. Закон, который гарантирует прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного Суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз", — отмечает глава государства.

Напомним, 17 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

Также 17 августа глава государства провел ежедневный селектор. Он обсудил подготовку энергосистемы и противовоздушной системы обороны к зиме, "зерновой коридор" и поставку боеприпасов.