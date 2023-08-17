"Воєнкоми", ЄС і оборонний форум: головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський наказав змінити керівний склад обласних ТЦК. Окрім цього, глава держава підписав ключовий закон, що потрібен для переговорів із ЄС про вступ України до Союзу.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

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Ситуація на фронті

За словами Зеленського, українські захисники поступово ведуть наступальні дії. Тут, зокрема, важливе питання оборони, чим зараз займається Уряд спільно з іноземними партнерами.

"Оборона позицій, просування вперед — наші наступальні дії. Забезпечення воїнів. Активно формуємо зміст нових оборонних пакетів від партнерів. Будуть новини", — каже Зеленський.

Форум оборонних індустрій

Повідомляється, що восени цього року планується проведення Форуму оборонних індустрій.

"Форум плануємо як першу фіксацію досягнень нашого оборонно-промислового комплексу. Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами", — каже Володимир Зеленський.

Звільнення "воєнкомів"

За словами Зеленського, керувати ТЦК повинні ті, хто в цьому розуміється. А саме військові, які з певних причин не можуть захищати державу на фронті.

"В кожній бойовій бригаді, які я відвідав цього тижня — а їх 16, — воїни говорили про проблеми з комплектуванням. Початок цих проблем — зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам", — каже Зеленський.

"На крок ближче до ЄС"

Також сьогодні глава держави підписав важливий закон для вступу України в ЄС.

"Відкриття переговорів — уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз", — наголошує глава держави.

Нагадаємо, 17 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо звільнення всіх обласних військкомів.

Також 17 серпня глава держави провів щоденний селектор. Він обговорив підготовку енергосистеми та протиповітряної системи оборони до зими, "зерновий коридор" та постачання боєприпасів.