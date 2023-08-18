В ВР назвали условие, когда мобилизуют всех мужчин

Мобилизация в Украине. Фото: Генштаб

Мобилизация в Украине идет согласно законодательству, и изменений этого закона не предусматривается. То есть система будет работать так, как и работала.

Однако, если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, воевать против России пойдут все мужчины.

Читайте также:

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

Журналистка издания спросила депутата, насколько вероятно, что государство начнет рассылать повестки смсками и электронными письмами. На что Чернев ответил, что мобилизация в Украине идет согласно законодательству и никаких изменений к нему не предусматривается.

"С нашей стороны мы делаем то, чтобы мобилизация реально работала, а не коррумпировала военкомов из-за уклонения от нее. Наша задача — сделать так, чтобы правила и условия были для всех, и мы над этим работаем", — сказал Чернев.

А вот на уточнения, при каких условиях на войну пойдут все мужчины, депутат ответил, что это зависит от продолжительности войны и количества привлеченных ресурсов со стороны РФ.

"В Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди. Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля. Думаю, это обязанность каждого мужчины — защищать собственную страну", — уточнил Чернев.

В то же время на сегодняшний день о таком варианте развития событий речь не идет. У Украины есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге государства.

Напомним, после раскрытия информации о роскошных командировках нардепов на заморские курорты власти Украины заблокировали выезд для депутатов и государственных служащих.

Источники в Офисе Президента подтвердили, что сейчас все выездные документы депутатов и чиновников будут тщательно рассматриваться.