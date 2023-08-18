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Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

18 серпня 2023 06:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
У ВР назвали умову, коли мобілізують всіх чоловіків
Мобілізація в Україні. Фото: Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Мобілізація в Україні відбувається згідно законодавства, і змін до цього закону не передбачається. Тобто система працюватиме так, як і працювала доти.

Однак, якщо країна буде у небезпеці і буде реальна загроза втратити державність, воювати проти Росії підуть всі чоловіки.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Журналістка видання запитала у депутата, наскільки ймовірно, що держава почне розсилати повістки смсками та електронними листами. На що Чернєв відповів, що наразі мобілізація в Україні відбувається выдповідно до законодавства і жодних змін до нього не передбачається.

"З нашого боку ми робимо те, щоб мобілізація реально працювала, а не корумпувала воєнкомів через ухиляння від неї. Наша задача — зробити так, щоб правила та умови були для всіх, і ми над цим працюємо", — сказав Чернєв.

А от на уточнення, за яких умов на війну підуть всі чоловіки, депутат відповів, що це залежить від тривалості війни і кількості залучених ресурсів з боку РФ.

"В Україні є чотири черги мобілізації. І ось четверта передбачає, що на війну йдуть усі чоловіки. Наразі ми перебуваємо на другій черзі. Але якщо країна буде у небезпеці та буде реальна загроза втратити державність, то підуть усі, як це було 24 лютого. Думаю, це обов'язок кожного чоловіка — захищати власну країну", — уточнив Чернєв. 

Водночас станом на сьогодні про такий варіант розвитку подій не йдеться. Україна має ресурс стримувати росіян на сході та півдні держави.

Нагадаємо, після розкриття інформації про розкішні відрядження нардепів на заморські курорти влада України заблокувала виїзд для депутатів і державних службовців.

Джерела в Офісі Президента підтвердили, що зараз усі виїзні документи депутатів та чиновників ретельно розглядатимуться. 
 

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