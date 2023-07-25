Воевал против ВСУ и сбивал дроны: будут судить "защитника ДНР"

Обвиняемый "защитник ДНР". Фото: Донецкая областная прокуратура

В Украине будут судить воевавшего против ВСУ "защитника ДНР", который отслеживал и сбивал разведывательные дроны. Ему инкриминируют государственную измену.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Где воевал "защитник ДНР"

Следователи установили, что уроженец российского г. Ростов-на-Дону по собственной инициативе поступил в батальон "Восток" "ДНР". Там он получил звание рядового и занял должность стрелка.

В его обязанности, в частности, входило дежурство на одном из блокпостов г. Ясиноватой. Также он патрулировал населённый пункт и охранял казармы своего подразделения.

Позже военный с позывным "Лев" воевал против ВСУ вблизи г. Марьинка и пгт Александровка Марьинского района. В ходе службы он получил ранения от своих "собратьев".

"Через несколько лет, пройдя сложную реабилитацию, мужчина по идеологическим мотивам снова пошел на "фронт". На этот раз вступил в зенитно-артиллерийский взвод батальона территориальной обороны и патрулировал г. Ясиноватую и Ясиноватский район. В его обязанности входили также отслеживание и сбивание разведывательных дронов", — добавляют в прокуратуре.

Где задержали "защитника"

Сообщается, что "защитник ДНР" был задержан ВСУ в июле 2023 года вблизи Ясиноватского района.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Обвиняемый "защитник ДНР". Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, в Киеве суд бросил бойца "ДНР" за решетку на 15 лет. Он входил в состав спецподразделения "Шторм" Южного военного округа страны-агрессора.