Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воевал против ВСУ и сбивал дроны: будут судить "защитника ДНР" arrow

Воевал против ВСУ и сбивал дроны: будут судить "защитника ДНР"

25 июля 2023 18:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воевал против ВСУ и сбивал дроны: будут судить "защитника ДНР"
Обвиняемый "защитник ДНР". Фото: Донецкая областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине будут судить воевавшего против ВСУ "защитника ДНР", который отслеживал и сбивал разведывательные дроны. Ему инкриминируют государственную измену.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Читайте также:

Где воевал "защитник ДНР"

Следователи установили, что уроженец российского г. Ростов-на-Дону по собственной инициативе поступил в батальон "Восток" "ДНР". Там он получил звание рядового и занял должность стрелка.

В его обязанности, в частности, входило дежурство на одном из блокпостов г. Ясиноватой. Также он патрулировал населённый пункт и охранял казармы своего подразделения.

Позже военный с позывным "Лев" воевал против ВСУ вблизи г. Марьинка и пгт Александровка Марьинского района. В ходе службы он получил ранения от своих "собратьев".

"Через несколько лет, пройдя сложную реабилитацию, мужчина по идеологическим мотивам снова пошел на "фронт". На этот раз вступил в зенитно-артиллерийский взвод батальона территориальной обороны и патрулировал г. Ясиноватую и Ясиноватский район. В его обязанности входили также отслеживание и сбивание разведывательных дронов", — добавляют в прокуратуре.

Где задержали "защитника"

Сообщается, что "защитник ДНР" был задержан ВСУ в июле 2023 года вблизи Ясиноватского района.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

null
Обвиняемый "защитник ДНР". Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, в Киеве суд бросил бойца "ДНР" за решетку на 15 лет. Он входил в состав спецподразделения "Шторм" Южного военного округа страны-агрессора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз