Воював проти ЗСУ та збивав дрони: судитимуть "захисника ДНР"
В Україні судитимуть "захисника ДНР", який воював проти ЗСУ, відстежував та збивав розвідувальні дрони. Йому інкримінують державну зраду.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Де воював "захисник ДНР"
Слідчі встановили, що уродженець російського м. Ростов-на-Дону за власною ініціативою вступив до батальйону "Восток" "ДНР". Там він отримав звання рядового та обійняв посаду стрільця.
В його обов'язки, зокрема, входило чергування на одному з блокпостів м. Ясинуватої. Також він патрулював населений пункт та охороняв казарми свого підрозділу.
Пізніше, військовий з позивним "Лев" воював проти ЗСУ поблизу м. Мар’їнка та смт Олександрівка Мар’їнського району. У ході служби він отримав поранення від своїх "побратимів".
"Через кілька років, пройшовши складну реабілітацію, чоловік з ідеологічних мотивів знову пішов на "фронт". Цього разу вступив до зенітно-артилерійського взводу батальйону територіальної оборони та патрулював м. Ясинувату і Ясинуватський район. До його обов’язків входило також відстеження й збиття розвідувальних дронів", — додають у прокуратурі.
Де затримали "захисника"
Повідомляється, що "захисника ДНР" ЗСУ затримали у липні 2023 року поблизу Ясинуватського району.
Наразі чоловік перебуває під вартою.
Нагадаємо, у Києві суд кинув бійця "ДНР" за ґрати на 15 років. Він входив до складу спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу країни-агресора.