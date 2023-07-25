Воював проти ЗСУ та збивав дрони: судитимуть "захисника ДНР"

Обвинувачений "захисник ДНР". Фото: Донецька обласна прокуратура

В Україні судитимуть "захисника ДНР", який воював проти ЗСУ, відстежував та збивав розвідувальні дрони. Йому інкримінують державну зраду.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Де воював "захисник ДНР"

Слідчі встановили, що уродженець російського м. Ростов-на-Дону за власною ініціативою вступив до батальйону "Восток" "ДНР". Там він отримав звання рядового та обійняв посаду стрільця.

В його обов'язки, зокрема, входило чергування на одному з блокпостів м. Ясинуватої. Також він патрулював населений пункт та охороняв казарми свого підрозділу.

Пізніше, військовий з позивним "Лев" воював проти ЗСУ поблизу м. Мар’їнка та смт Олександрівка Мар’їнського району. У ході служби він отримав поранення від своїх "побратимів".

"Через кілька років, пройшовши складну реабілітацію, чоловік з ідеологічних мотивів знову пішов на "фронт". Цього разу вступив до зенітно-артилерійського взводу батальйону територіальної оборони та патрулював м. Ясинувату і Ясинуватський район. До його обов’язків входило також відстеження й збиття розвідувальних дронів", — додають у прокуратурі.

Де затримали "захисника"

Повідомляється, що "захисника ДНР" ЗСУ затримали у липні 2023 року поблизу Ясинуватського району.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Обвинувачений "захисник ДНР". Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, у Києві суд кинув бійця "ДНР" за ґрати на 15 років. Він входив до складу спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу країни-агресора.