Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Воював проти ЗСУ та збивав дрони: судитимуть "захисника ДНР" arrow

Воював проти ЗСУ та збивав дрони: судитимуть "захисника ДНР"

25 липня 2023 18:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Воював проти ЗСУ та збивав дрони: судитимуть "захисника ДНР"
Обвинувачений "захисник ДНР". Фото: Донецька обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні судитимуть "захисника ДНР", який воював проти ЗСУ, відстежував та збивав розвідувальні дрони. Йому інкримінують державну зраду. 

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Читайте також:

Де воював "захисник ДНР"

Слідчі встановили, що уродженець російського м. Ростов-на-Дону за власною ініціативою вступив до батальйону "Восток" "ДНР". Там він отримав звання рядового та обійняв посаду стрільця. 

В його обов'язки, зокрема, входило чергування на одному з блокпостів м. Ясинуватої. Також він патрулював населений пункт та охороняв казарми свого підрозділу.

Пізніше, військовий з позивним "Лев" воював проти ЗСУ поблизу м. Мар’їнка та смт Олександрівка Мар’їнського району. У ході служби він отримав поранення від своїх "побратимів". 

"Через кілька років, пройшовши складну реабілітацію, чоловік з ідеологічних мотивів знову пішов на "фронт". Цього разу вступив до зенітно-артилерійського взводу батальйону територіальної оборони та патрулював м. Ясинувату і Ясинуватський район. До його обов’язків входило також відстеження й збиття розвідувальних дронів", — додають у прокуратурі. 

Де затримали "захисника"

Повідомляється, що "захисника ДНР" ЗСУ затримали у липні 2023 року поблизу Ясинуватського району. 

Наразі чоловік перебуває під вартою.

null
Обвинувачений "захисник ДНР". Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, у Києві суд кинув бійця "ДНР" за ґрати на 15 років. Він входив до складу спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу країни-агресора.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз