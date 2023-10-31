Воздушная тревога 31 октября: враждебная угроза

Враг запускает ракеты по Украине. Фото: российские СМИ

В нескольких областях Украины 31 октября, после 3:30 распространяется воздушная тревога. В некоторых областях Украины воздушная тревога продолжается с полуночи. Россия запустила по Украине баллистические ракеты и беспилотники.

Об этом сообщает Карта повітряних тривог.

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В воздушных силах Украины сообщили об угрозе применения баллистики для южных и центральных областей.

"БпЛА двигаются через Винницкую область курсом на запад. Угроза для Винницкой и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога звучит в:

Донецкой,

Харьковской,

Херсонской,

Винницкой,

Хмельницкой,

Житомирской,

Николаевской областях.

Карта тревог по состоянию на сейчас 31 октября. Фото: скриншот

Напомним, 30 октября в Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы сообщают о повторном пуске ракет из Крыма.