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Враг атакует Украину, в большинстве областей раздается воздушная тревога

31 октября 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога 31 октября: враждебная угроза
Враг запускает ракеты по Украине. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В нескольких областях Украины 31 октября, после 3:30 распространяется воздушная тревога. В некоторых областях Украины воздушная тревога продолжается с полуночи. Россия запустила по Украине баллистические ракеты и беспилотники.

Об этом сообщает Карта повітряних тривог.

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В воздушных силах Украины сообщили об угрозе применения баллистики для южных и центральных областей.

"БпЛА двигаются через Винницкую область курсом на запад. Угроза для Винницкой и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога звучит в:

  • Донецкой,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Винницкой,
  • Хмельницкой,
  • Житомирской,
  • Николаевской областях.
Воздушная тревога 31 октября
Карта тревог по состоянию на сейчас 31 октября. Фото: скриншот

Напомним, 30 октября в Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы сообщают о повторном пуске ракет из Крыма.

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