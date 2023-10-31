Воздушная тревога 31 октября: враждебная угроза

Враг атакует Украину, в большинстве областей раздается воздушная тревога
В нескольких областях Украины 31 октября, после 3:30 распространяется воздушная тревога. В некоторых областях Украины воздушная тревога продолжается с полуночи. Россия запустила по Украине баллистические ракеты и беспилотники.
Об этом сообщает Карта повітряних тривог.
Воздушная тревога в Украине 31 октября: карта тревог
В воздушных силах Украины сообщили об угрозе применения баллистики для южных и центральных областей.
"БпЛА двигаются через Винницкую область курсом на запад. Угроза для Винницкой и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога звучит в:
- Донецкой,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Винницкой,
- Хмельницкой,
- Житомирской,
- Николаевской областях.
Напомним, 30 октября в Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы сообщают о повторном пуске ракет из Крыма.
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