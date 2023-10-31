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Ворог атакує Україну, у більшості областей лунає повітряна тривога

31 жовтня 2023 03:30
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога 31 жовтня: ворожа загроза
Ворог запускає ракети по Україні. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У кількох областях України 31 жовтня, після 3:30 шириться повітряна тривога. В деяких областях України повітряна тривога триває з опівночі. Росія запустила по Україні балістичні ракети та безпілотники.

Про це повідомляє Карта повітряних тривог.

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У Повітряних Силах України повідомили про загрозу застосування балістики для південних та центральних областей.

"БпЛА рухаються через Вінницьку область курсом на захід. Загроза для Вінницької та Хмельницької областей", — йдеться в повідомленні.

Нині повітряна тривога лунає у:

  • Донецькій 
  • Харківській 
  • Херсонській,
  • Вінницькій,
  • Хмельницькій,
  • Житомирській,
  •  Миколаївській областях.
Повітряна тривога 31 жовтня
Карта тривог станом на зараз 31 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 жовтня в Одесі та області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали повідомляють про повторний пуск ракет з Криму. 

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