Повітряна тривога 31 жовтня: ворожа загроза

Ворог запускає ракети по Україні. Фото: російські ЗМІ

У кількох областях України 31 жовтня, після 3:30 шириться повітряна тривога. В деяких областях України повітряна тривога триває з опівночі. Росія запустила по Україні балістичні ракети та безпілотники.

Про це повідомляє Карта повітряних тривог.

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У Повітряних Силах України повідомили про загрозу застосування балістики для південних та центральних областей.

"БпЛА рухаються через Вінницьку область курсом на захід. Загроза для Вінницької та Хмельницької областей", — йдеться в повідомленні.

Нині повітряна тривога лунає у:

Донецькій

Харківській

Херсонській,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Житомирській,

Миколаївській областях.

Карта тривог станом на зараз 31 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 жовтня в Одесі та області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали повідомляють про повторний пуск ракет з Криму.