Повітряна тривога 31 жовтня: ворожа загроза

Ворог атакує Україну, у більшості областей лунає повітряна тривога
У кількох областях України 31 жовтня, після 3:30 шириться повітряна тривога. В деяких областях України повітряна тривога триває з опівночі. Росія запустила по Україні балістичні ракети та безпілотники.
Про це повідомляє Карта повітряних тривог.
Повітряна тривога в Україні 31 жовтня: мапа тривог
У Повітряних Силах України повідомили про загрозу застосування балістики для південних та центральних областей.
"БпЛА рухаються через Вінницьку область курсом на захід. Загроза для Вінницької та Хмельницької областей", — йдеться в повідомленні.
Нині повітряна тривога лунає у:
- Донецькій
- Харківській
- Херсонській,
- Вінницькій,
- Хмельницькій,
- Житомирській,
- Миколаївській областях.
Нагадаємо, 30 жовтня в Одесі та області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали повідомляють про повторний пуск ракет з Криму.
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