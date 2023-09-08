Враг пытается маневрировать на левобережье Херсона

Антоновский мост в Херсонской области. Фото: Радио Свобода

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Вооруженные силы Украины продолжают выжимать врага на южном направлении. В настоящее время идет мощная работа по местам сосредоточения врага, выбивая его с ключевых позиций.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Враг продолжает маневрировать вдоль левого берега и между островами, пытаясь осуществить ротацию личного состава на наблюдаемых пунктах или развернуть новый", — сказала спикер "Юга".

Уничтоженная техника оккупантов

2 танка;

4 крупнокалиберные пушки;

лодка.

Ситуация на южном направлении

Украинские защитники по состоянию на 08.09.2023 продолжили контрнаступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись вперед к северо-западу от Вербового (18 км к юго-западу от Орехова).

Напомним, что Силы специальных операций профессионально ликвидировали российскую гаубицу калибра 122 мм Д-30. Перед этим украинские воины провели аэроразведку, где обнаружили враждебную цель.