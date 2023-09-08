Враг пытается маневрировать на левобережье Херсона

Враг пытается маневрировать на левобережье Херсонщины, — Гуменюк
Вооруженные силы Украины продолжают выжимать врага на южном направлении. В настоящее время идет мощная работа по местам сосредоточения врага, выбивая его с ключевых позиций.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Враг продолжает маневрировать вдоль левого берега и между островами, пытаясь осуществить ротацию личного состава на наблюдаемых пунктах или развернуть новый", — сказала спикер "Юга".
Уничтоженная техника оккупантов
- 2 танка;
- 4 крупнокалиберные пушки;
- лодка.
Ситуация на южном направлении
Украинские защитники по состоянию на 08.09.2023 продолжили контрнаступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись вперед к северо-западу от Вербового (18 км к юго-западу от Орехова).
Напомним, что Силы специальных операций профессионально ликвидировали российскую гаубицу калибра 122 мм Д-30. Перед этим украинские воины провели аэроразведку, где обнаружили враждебную цель.