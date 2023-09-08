Ворог намагається маневрувати на лівобережжі Херсонщини

Антонівській міст на Херсонщині. Фото: Радіо Свобода

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Збройні сили України продовжують витискати ворога на південному напрямку. Наразі триває потужна робота по місцях зосередження ворога, вибиваючи його з ключових позицій.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Ворог продовжує маневрувати вздовж лівого берега і між островами, намагаючись здійснити ротацію особового складу на спостережених пунктах або розгорнути новий", — сказала речниця "Півдня".

Знищена техніка окупантів

2 танки;

4 крупнокаліберні гармати;

човен.

Ситуація на південному напрямку

Українські захисники станом на 08.09.2023 продовжили контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку та просунулися вперед на північний захід від Вербового (18 км на південний захід від Оріхова).

Нагадаємо, що Сили спеціальних операцій професійно ліквідували російську гаубицю калібру 122 мм Д-30. Перед цим українські воїни провели аеророзвідку, де виявили ворожу мету.