Охрана государственных объектов критической инфраструктуры на севере – все работает по усиленному режиму

Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов
Охрана и оборона государственных объектов критической инфраструктуры в Северной операционной зоне производится по усиленному варианту. На основных маршрутах возможного движения обустроены огневые опорные пункты.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в контексте мер противодействия проникновению враждебных диверсионно-разведывательных групп на объекты критической инфраструктуры, передает пресс-служба командования ОС.
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Охрана государственных объектов критической инфраструктуры на севере
В настоящее время охрана и оборона государственных объектов критической инфраструктуры в Северной операционной зоне осуществляется по усиленному варианту. Для отражения возможного проникновения вооруженных военных групп противника на территорию Украины на основных маршрутах возможного движения обустроены огневые опорные пункты, а также организовано взаимодействие с подразделениями всех Сил обороны относительно порядка оповещения в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника", — отметил Наев.
По его словам, ежедневно на участках ответственности выставляются усиленные пограничные наряды, мониторинг прилегающей территории с использованием беспилотной авиации, ведется постоянное наблюдение за воздушной ситуацией всеми средствами противовоздушной обороны.
"Кроме того, проводятся мероприятия по дополнительному инженерному устройству позиций и наращиванию инженерного оборудования", — подчеркнул командующий ОС.
Напомним, на севере Украины задокументировано 441 убийство гражданских оккупантов. Это насильственная погибель обитателей в городах и селах Киевской, Черниговской и Сумской областей, когда они находились под контролем россии.