Охрана государственных объектов критической инфраструктуры на севере – все работает по усиленному режиму

Для отражения возможного проникновения вооруженных военных групп противника на территорию Украины на основных маршрутах возможного движения обустроены огневые опорные пункты

Охрана и оборона государственных объектов критической инфраструктуры в Северной операционной зоне производится по усиленному варианту. На основных маршрутах возможного движения обустроены огневые опорные пункты.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в контексте мер противодействия проникновению враждебных диверсионно-разведывательных групп на объекты критической инфраструктуры, передает пресс-служба командования ОС.

Охрана государственных объектов критической инфраструктуры на севере

В настоящее время охрана и оборона государственных объектов критической инфраструктуры в Северной операционной зоне осуществляется по усиленному варианту. Для отражения возможного проникновения вооруженных военных групп противника на территорию Украины на основных маршрутах возможного движения обустроены огневые опорные пункты, а также организовано взаимодействие с подразделениями всех Сил обороны относительно порядка оповещения в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника", — отметил Наев.

По его словам, ежедневно на участках ответственности выставляются усиленные пограничные наряды, мониторинг прилегающей территории с использованием беспилотной авиации, ведется постоянное наблюдение за воздушной ситуацией всеми средствами противовоздушной обороны.

"Кроме того, проводятся мероприятия по дополнительному инженерному устройству позиций и наращиванию инженерного оборудования", — подчеркнул командующий ОС.

Напомним, на севере Украины задокументировано 441 убийство гражданских оккупантов. Это насильственная погибель обитателей в городах и селах Киевской, Черниговской и Сумской областей, когда они находились под контролем россии.