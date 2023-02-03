Охорона державних об’єктів критичної інфраструктури на півночі — все працює за посиленим режимом

Для відбиття можливого проникнення озброєних військових груп противника на територію України на основних маршрутах можливого руху облаштовані вогневі опорні пункти

Охорона та оборона державних об’єктів критичної інфраструктури у Північній операційній зоні здійснюється за посиленим варіантом. На основних маршрутах можливого руху облаштовані вогневі опорні пункти.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у контексті заходів протидії проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп на об’єкти критичної інфраструктури, передає пресслужба командування ОС.

Охорона державних об’єктів критичної інфраструктури на півночі

"На даний час охорона та оборона державних об’єктів критичної інфраструктури у Північній операційній зоні здійснюється за посиленим варіантом. Для відбиття можливого проникнення озброєних військових груп противника на територію України на основних маршрутах можливого руху облаштовані вогневі опорні пункти, а також організована взаємодія з підрозділами всіх Сил оборони щодо порядку оповіщення у разі виявлення диверсійно-розвідувальних груп противника", — зазначив Наєв.

За його словами, щоденно на ділянках відповідальності виставляються посилені прикордонні наряди, здійснюється моніторинг прилеглої території з використанням безпілотної авіації, ведеться постійне спостереження за повітряною ситуацією всіма засобами протиповітряної оборони.

"Крім того, проводяться заходи із додаткового інженерного облаштування позицій та нарощування інженерного обладнання", — підкреслив командувач ОС.

Нагадаємо, на півночі України задокументовано 441 убивство цивільних окупантами. Це насильницька смерть жителів у містах і селах Київської, Чернігівської та Сумської областей, коли вони перебували під контролем рф.