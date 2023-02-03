Охорона державних об’єктів критичної інфраструктури на півночі — все працює за посиленим режимом

Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів
Охорона та оборона державних об’єктів критичної інфраструктури у Північній операційній зоні здійснюється за посиленим варіантом. На основних маршрутах можливого руху облаштовані вогневі опорні пункти.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у контексті заходів протидії проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп на об’єкти критичної інфраструктури, передає пресслужба командування ОС.
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Охорона державних об’єктів критичної інфраструктури на півночі
"На даний час охорона та оборона державних об’єктів критичної інфраструктури у Північній операційній зоні здійснюється за посиленим варіантом. Для відбиття можливого проникнення озброєних військових груп противника на територію України на основних маршрутах можливого руху облаштовані вогневі опорні пункти, а також організована взаємодія з підрозділами всіх Сил оборони щодо порядку оповіщення у разі виявлення диверсійно-розвідувальних груп противника", — зазначив Наєв.
За його словами, щоденно на ділянках відповідальності виставляються посилені прикордонні наряди, здійснюється моніторинг прилеглої території з використанням безпілотної авіації, ведеться постійне спостереження за повітряною ситуацією всіма засобами протиповітряної оборони.
"Крім того, проводяться заходи із додаткового інженерного облаштування позицій та нарощування інженерного обладнання", — підкреслив командувач ОС.
Нагадаємо, на півночі України задокументовано 441 убивство цивільних окупантами. Це насильницька смерть жителів у містах і селах Київської, Чернігівської та Сумської областей, коли вони перебували під контролем рф.