Враг ищет новые рубежи обороны на юге перед холодами

"Зубы дракона" на оккупированной части Украины. Фото: росСМИ

На юге Украины ситуация остается достаточно напряженной. Враг продолжает терроризировать гражданское население и пытается подтянуть резервы для удержания обороны.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По словам военной, несмотря на многочисленные обстрелы по гражданским объектам, враг ищет новые рубежи обороны в преддверии смены погоды. Ведь дожди и холода только усложнят положение без укрепления.

В то же время оккупанты увеличивают группировки на юге Украины, подтягивая резервы по другим направлениям.

"Мы видим, что они пытаются создавать все время очень сложные маневры для своих подразделений, чтобы запутать Силы обороны в боевой работе, и пытаются "закрыть дыры" обороны, которую прорвали ВСУ", — сказала Гуменюк.

Враг пытается сорвать жатву

По словам спикера "Юга", накануне холодов враг пытается сорвать на деоккупированных территориях жатвенную кампанию.

"В частности, враг готовит по сельскохозяйственным угодьям, чтобы выбить в регионах, которые восстанавливаются после деоккупации, экономическую основу. Это связано с тем, чтобы в жатву и накануне осенне-зимнего периода создать как можно больше сложностей людям", — сказала Гуменюк.

Напомним, в Одесской области завершился сбор ранних зерновых культур. Регион в лидерах по Украине по количеству намолоченного зерна.

Отметим, что аграрные предприятия имеют возможность бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать по крайней мере трем из шести установленных критериев. Детали читайте в материале.