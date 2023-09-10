Ворог шукає нові рубежі оборони на півдні перед холодами, — Гуменюк
На півдні України ситуація залишається досить напруженою. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення та намагається підтягнути резерви для утримання оборони.
Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
За словами військової, попри чисельні обстріли по цивільних об'єктах, ворог шукає нові рубежі оборони напередодні зміни погоди. Адже дощі та холоди тільки ускладнять положення без укріплення.
Водночас з тим окупанти збільшують угруповання на півдні України, підтягуючи резерви з інших напрямків.
"Ми бачимо, що вони намагаються створювати весь час дуже складні маневри для своїх підрозділів, щоб заплутати Сили оборони в бойовій роботі, та намагаються "закрити дірки" оборони, яку прорвали ЗСУ", — сказала Гуменюк.
Ворог намагається зірвати жнива
За словами речниці "Півдня", напередодні холодів ворог намагається зірвати на деокупованих територіях жнивну кампанію.
"Зокрема, ворог гатить по сільськогосподарських угіддях, щоб вибити у регіонах, які відновлюються після деокупації, економічне підґрунтя. Це пов'язано з тим, щоб у жнива та напередодні осінньо-зимового періоду зробити якомога більше складнощів людям", — сказала Гуменюк.
Нагадаємо, на Одещині завершився збір ранніх зернових культур. Регіон в лідерах по Україні за кількістю намолоченого зерна.
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