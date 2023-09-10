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Ворог шукає нові рубежі оборони на півдні перед холодами, — Гуменюк

10 вересня 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог шукає нові рубежі оборони на півдні перед холодами
"Зуби дракона" на окупованій частині України. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На півдні України ситуація залишається досить напруженою. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення та намагається підтягнути резерви для утримання оборони. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За словами військової, попри чисельні обстріли по цивільних об'єктах, ворог шукає нові рубежі оборони напередодні зміни погоди. Адже дощі та холоди тільки ускладнять положення без укріплення. 

Водночас з тим окупанти збільшують угруповання на півдні України, підтягуючи резерви з інших напрямків.

"Ми бачимо, що вони намагаються створювати весь час дуже складні маневри для своїх підрозділів, щоб заплутати Сили оборони в бойовій роботі, та намагаються "закрити дірки" оборони, яку прорвали ЗСУ", — сказала Гуменюк. 

Ворог намагається зірвати жнива

За словами речниці "Півдня", напередодні холодів ворог намагається зірвати на деокупованих територіях жнивну кампанію.

"Зокрема, ворог гатить по сільськогосподарських угіддях, щоб вибити у регіонах, які відновлюються після деокупації, економічне підґрунтя. Це пов'язано з тим, щоб у жнива та напередодні осінньо-зимового періоду зробити якомога більше складнощів людям", — сказала Гуменюк. 

Нагадаємо, на Одещині завершився збір ранніх зернових культур. Регіон в лідерах по Україні за кількістю намолоченого зерна. 

Зазначимо, аграрні підприємства мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їхня діяльність має відповідати принаймні трьом з шести встановлених критеріїв. Деталі читайте в матеріалі.

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