Враг запустил по Украине ракеты: воздушная тревога охватила страну

Ракета взлетает в небо. Фото: google.com

Воздушная тревога ночью, 27 августа, охватила Украину, покраснели все области. Враг атакует ракетами, есть опасность удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:14. В Украине объявили об опасности во всех областях. В воздушном пространстве страны были зафиксированы ракеты.

Их направление может изменяться, однако пока они двигаются в сторону Киева.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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