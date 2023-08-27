Враг запустил по Украине ракеты: воздушная тревога охватила страну
27 августа 2023 04:09
обновлено: 04:15
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
Воздушная тревога ночью, 27 августа, охватила Украину, покраснели все области. Враг атакует ракетами, есть опасность удара.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 04:14. В Украине объявили об опасности во всех областях. В воздушном пространстве страны были зафиксированы ракеты.
Их направление может изменяться, однако пока они двигаются в сторону Киева.
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