Ворог запустив по Україні ракети: повітряна тривога охопила країну

Ракета злітає в небо. Фото: google.com

Повітряна тривога вночі, 27 серпня, охопила Україну, "почервоніли" всі області. Ворог атакує ракетами, є небезпека удару.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:14. В Україні оголосили про небезпеку в усіх областях. У повітряному просторі країни зафіксували ракети.

Їх напрямок може змінюватися, однак наразі вони рухаються в бік Києва.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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