Ворог запустив по Україні ракети: повітряна тривога охопила країну
27 серпня 2023 04:09
оновлено: 04:15
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
Повітряна тривога вночі, 27 серпня, охопила Україну, "почервоніли" всі області. Ворог атакує ракетами, є небезпека удару.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 04:14. В Україні оголосили про небезпеку в усіх областях. У повітряному просторі країни зафіксували ракети.
Їх напрямок може змінюватися, однак наразі вони рухаються в бік Києва.
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