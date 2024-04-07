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Враг нанес мощные удары по Харьковщине — в ОВА рассказали о жертвах и разрушениях

7 апреля 2024 09:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг нанес мощные удары по Харьковщине — в ОВА рассказали о жертвах и разрушениях
Пожарный на месте обстрела. Фото: Национальная полиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Российские захватчики атаковали Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед".

В результате были повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. Кроме того, один из домов загорел.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 62-летний мужчина получил осколочные ранения в результате удара "Шахеда". Он также отметил, что медицинскую помощь на месте получили 64-летняя женщина и 87-летний мужчина.

Синегубов отметил, что под ударами российских дронов находились Харьковский и Лозовский район области.

Обстрелы Харьковщины 6 апреля

6 апреля российские захватчики обстреляли управляемой ракетой поселок городского типа Боровую. Были повреждены более 30 жилых домов, хозяйственные постройки, здание почты. Ранения получили 48 и 39-летние местные жители.

В тот же день враг из артиллерии нанес удар по городу Купянск. Повреждены жилые здания. Раненый гражданский мужчина. В результате обстрела были повреждены многоэтажки, погибла женщина.

обстрел Харькова
Сотрудница полиции на месте обстрела. Фото: Национальная полиция
обстрел Харькова
Пострадавший от обстрела дом. Фото: Национальная полиция
обстрел Харькова
Пострадавший от обстрела дом. Фото: Национальная полиция
обстрел Харькова
Пожарный на месте обстрела. Фото: Национальная полиция

Ранее мы сообщали, что Терехов заявил, что во время атаки в ночь на воскресенье, 7 апреля, российские оккупанты попали ударным беспилотником по частному дому. В доме загорелся пожар.

Напомним, что в Харькове неоднократно были слышны взрывы в ночь на воскресенье, 7 апреля. Звуки гремели во время атаки ударных беспилотников на город, из-за чего в области и соседних была объявлена воздушная тревога .

война
Харьков
Украина
обстрелы
Олег Синегубов
ракетный удар
Нацполиция

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