Ворог завдав потужних ударів по Харківщині — в ОВА розповіли про жертви і руйнування
У Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Росіяни здійснили обстріл Харкова
Російські загарбники атакували Харків дронами-камікадзе типу "Шахед".
Внаслідок цього було пошкоджено десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. Окрім того, один з будинків загорів.
Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 62-річний чоловік зазнав осколкових поранень внаслідок удару "Шахеда". Він також наголосив, що медичну допомогу на місці отримали 64-річна жінка та 87-річний чоловік.
Синєгубов зазначив, що під ударами російських дронів перебували Харківський та Лозівський район області.
Обстріли Харківщини 6 квітня
6 квітня російські загарбники обстріляли керованою ракетою селище міського типу Борову. Було пошкоджено понад 30 житлових будинків, господарчі споруди, будівля пошти. Поранення отримали 48 та 39-річні місцеві мешканці.
Того ж дня ворог з артилерії завдав удар по місту Куп’янськ. Пошкоджені житлові будівлі. Поранений цивільний чоловік. Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхівки, загинула жінка.
Раніше ми повідомляли, що Терехов заявив, що під час атаки в ніч проти неділі, 7 квітня, російські окупанти поцілили ударним безпілотником по приватному будинку. У помешканні зайнялась пожежа.
Нагадаємо, що в Харкові неодноразово було чути вибухи в ніч проти неділі, 7 квітня. Звуки гриміли під час атаки ударних безпілотників на місто, через що в області та сусідніх було оголошено повітряну тривогу.
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