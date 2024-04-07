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Ворог завдав потужних ударів по Харківщині — в ОВА розповіли про жертви і руйнування

7 квітня 2024 09:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ворог завдав потужних ударів по Харківщині — в ОВА розповіли про жертви і руйнування
Пожежна на місці обстрілу. Фото: Національна поліція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Російські загарбники атакували Харків дронами-камікадзе типу "Шахед".

Внаслідок цього було пошкоджено десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. Окрім того, один з будинків загорів.

Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 62-річний чоловік зазнав осколкових поранень внаслідок удару "Шахеда". Він також наголосив, що медичну допомогу на місці отримали 64-річна жінка та 87-річний чоловік. 

Синєгубов зазначив, що під ударами російських дронів перебували Харківський та Лозівський район області.

Обстріли Харківщини 6 квітня

6 квітня російські загарбники обстріляли керованою ракетою селище міського типу Борову. Було пошкоджено понад 30 житлових будинків, господарчі споруди, будівля пошти. Поранення отримали 48 та 39-річні місцеві мешканці.

Того ж дня ворог з артилерії завдав удар по місту Куп’янськ. Пошкоджені житлові будівлі. Поранений цивільний чоловік. Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхівки, загинула жінка.

обстріл Харкова
Працівниця поліції на місці обстрілу. Фото: Національна поліція
обстріл Харкова
Постраждалий від обстрілу будинок. Фото: Національна поліція
обстріл Харкова
Постраждалий від обстрілу будинок. Фото: Національна поліція
обстріл Харкова
Пожежна на місці обстрілу. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли, що Терехов заявив, що під час атаки в ніч проти неділі, 7 квітня, російські окупанти поцілили ударним безпілотником по приватному будинку. У помешканні зайнялась пожежа.

Нагадаємо, що в Харкові неодноразово було чути вибухи в ніч проти неділі, 7 квітня. Звуки гриміли під час атаки ударних безпілотників на місто, через що в області та сусідніх було оголошено повітряну тривогу.

війна
Харків
Україна
обстріли
Олег Синєгубов
ракетний удар
Нацполіція

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