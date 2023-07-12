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Воины 53-й бригады показали процесс уничтожения большого количества российской техники

12 июля 2023 11:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Воины 53-й бригады показали процесс уничтожения большого количества российской техники
53-я бригада наносит удар по российским оккупантам. Фото: Facebook-страница бригады
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские военнослужащие 53-й бригады имени Владимира Мономаха пресекли попытку прорыва российских войск в Донецкой области. В ходе этой операции было уничтожено девять БМП оккупационных сил.

Об этом сообщил Telegram-канал "СтратКом ВСУ".

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Война 53-й бригады

53-я отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха сражается на территории Донецкой области.

В частности она сдерживает российское наступление в районе Авдеевки.

Бойцы бригады успешно уничтожают российских окупантов.

Неудачная попытка русского прорыва

Видео одной из таких операций бригады имени Владимира Мономаха было опубликовано.

Украинские воины, обнаружив попытку вражеского прорыва, мгновенно отреагировали и нанесли ответный удар.

В результате точного огневого ответа были уничтожены девять бронированных машин пехоты российской армии.

Напомним, ранее 53-я бригада имени Владимира Мономаха опубликовала видео с результатом обстрелов укреплений российского оккупационного контингента.

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