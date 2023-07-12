Воїни 53-ої бригади показали процес знищення великої кількості російської техніки

53-я бригада завдає удару по російських окупантах. Фото: Facebook-сторінка бригади

Українські військовослужбовці 53-ої бригади імені Володимира Мономаха зупинили спробу прориву російських військ на Донеччині. Під час цієї операції було знищено дев’ять БМП окупаційних сил.

Про це повідомив Telegram-канал “СтратКом ЗСУ”.

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53-я окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха воює на території Донецької області.

Зокрема, вона стримує російський наступ в районі Авдіївки.

Бійці бригади успішно знищують російських окупантів.

Невдала спроба російського прориву

Відео однієї із таких операцій бригади імені Володимира Мономаха було оприлюднене.

Українські воїни, виявивши спробу ворожого прориву, миттєво відреагували і завдали удару у відповідь.

Унаслідок влучної вогневої відповіді було знищено дев’ять броньованих машин піхоти російської армії.

Нагадаємо, раніше 53-я бригада імені Володимира Мономаха опублікувала відео із наслідком обстрілів укріплень російського окупаційного контингенту.