Президент Украины с премьером Британии в Киеве

Владимир Зеленский сегодня прибудет в Великобританию. Это первый визит Президента Украины в Лондон с начала войны.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на офис британского премьера.

Детали визита

Предварительно известно, что в Великобритании Президент Украины встретится с премьер-министром страны Риши Сунаком на Даунинг-стрит, а также посетит украинских военных, проходящих подготовку в Великобритании. Кроме того, по данным британских СМИ, Зеленский пообщается с главой Минобороны страны Беном Уоллесом.

Вместе с тем, Президент также встретится с руководителями обороны и безопасности Британии, чтобы обсудить детали расширенной программы обучения украинских бойцов.

Отмечается, что сегодня, 8 февраля, глава британского правительства Риши Сунак объявит о расширении учебной программы украинских военных и о предоставлении вооружения Киеву.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством незыблемой дружбы между нашими двумя странами… С 2014 года Великобритания обеспечивает важную подготовку украинских сил, позволяя им защищать свою страну, защищать свой суверенитет и бороться свою территорию" , — цитирует Сунака The Guardian.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Британии Риши Сунаком. В частности, Зеленский поблагодарил за предоставленные танки Challenger 2 и обучение военных.