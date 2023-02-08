Впервые после вторжения: сегодня Владимир Зеленский приедет в Британию
Владимир Зеленский сегодня прибудет в Великобританию. Это первый визит Президента Украины в Лондон с начала войны.
Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на офис британского премьера.
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Детали визита
Предварительно известно, что в Великобритании Президент Украины встретится с премьер-министром страны Риши Сунаком на Даунинг-стрит, а также посетит украинских военных, проходящих подготовку в Великобритании. Кроме того, по данным британских СМИ, Зеленский пообщается с главой Минобороны страны Беном Уоллесом.
Вместе с тем, Президент также встретится с руководителями обороны и безопасности Британии, чтобы обсудить детали расширенной программы обучения украинских бойцов.
Отмечается, что сегодня, 8 февраля, глава британского правительства Риши Сунак объявит о расширении учебной программы украинских военных и о предоставлении вооружения Киеву.
"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством незыблемой дружбы между нашими двумя странами… С 2014 года Великобритания обеспечивает важную подготовку украинских сил, позволяя им защищать свою страну, защищать свой суверенитет и бороться свою территорию" , — цитирует Сунака The Guardian.
Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Британии Риши Сунаком. В частности, Зеленский поблагодарил за предоставленные танки Challenger 2 и обучение военных.