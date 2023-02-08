Вперше після вторгнення: сьогодні Володимир Зеленський приїде до Британії
Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великої Британії. Це перший візит Президента України до Лондона з початку війни.
Про це інформує телеканал Sky News з посиланням на офіс британського прем’єра.
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Деталі візиту
Попередньо відомо, що у Великій Британії Президент України зустрінеться з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком на Даунінг-стріт, а також відвідає українських військових, які проходять підготовку у Великобританії. Окрім того, за даними британських ЗМІ, Зеленський поспілкується з главою Міноборони країни Беном Воллесом.
Разом з тим Президент також зустрінеться з керівниками оборони та безпеки Британії, щоб обговорити деталі розширеної програми навчання українських бійців.
Зазначається, що сьогодні, 8 лютого, очільник британського уряду Ріші Сунак оголосить про розширення навчальної програми українських військових та про надання озброєння Києву.
"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами… З 2014 року Велика Британія забезпечує важливу підготовку українських сил, дозволяючи їм захищати свою країну, захищати свій суверенітет і боротися за свою територію", — цитує Сунака The Guardian.
Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Британії Ріші Сунаком. Зокрема, Зеленський подякував за надані танки Challenger 2 та навчання військових.