Президент України з прем'єром Британії у Києві

Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великої Британії. Це перший візит Президента України до Лондона з початку війни.

Про це інформує телеканал Sky News з посиланням на офіс британського прем’єра.

Деталі візиту

Попередньо відомо, що у Великій Британії Президент України зустрінеться з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком на Даунінг-стріт, а також відвідає українських військових, які проходять підготовку у Великобританії. Окрім того, за даними британських ЗМІ, Зеленський поспілкується з главою Міноборони країни Беном Воллесом.

Разом з тим Президент також зустрінеться з керівниками оборони та безпеки Британії, щоб обговорити деталі розширеної програми навчання українських бійців.

Зазначається, що сьогодні, 8 лютого, очільник британського уряду Ріші Сунак оголосить про розширення навчальної програми українських військових та про надання озброєння Києву.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами… З 2014 року Велика Британія забезпечує важливу підготовку українських сил, дозволяючи їм захищати свою країну, захищати свій суверенітет і боротися за свою територію", — цитує Сунака The Guardian.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Британії Ріші Сунаком. Зокрема, Зеленський подякував за надані танки Challenger 2 та навчання військових.