Урал-53099, российский бронеавтомобиль ВПК-Урал, модификации, цены

Российский бронеавтомобиль ВПК-59095С. Фото: росСМИ

Украинская армия продолжает уничтожать российскую военную технику и порой даже за пределами Украины. На днях в сети появилось видео успешной атаки украинского FPV-дрона на российскую бронемашину "ВПК-Урал" в Белгородской области. Что известно об этом образце военной техники страны-агрессора — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Бронемашины — любимая добыча ВСУ

В течение более двух лет полномасштабной российско-украинской войны Силы обороны Украины уничтожили десятки тысяч единиц техники, используемой подразделениями оккупационного контингента. Самыми большими у россиян являются потери боевых бронированных машин.

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Так, только за 13 мая украинские защитники уничтожили или выведены из строя 43 российские бронемашины. Для сравнения — артиллерийские системы оккупанты потеряли 28, а танков только 11. За все время войны добычей Сил обороны Украины стали 14 460 российских бронемашин.

За тот же период артиллерийских систем россияне потеряли 12 515, танков — 7 496. А самолетов и вертолетов за время полномасштабной войны оккупационная армия потеряла 351 и 325 соответственно. Статистика четко показывает, что именно бронеавтомобили чаще всего попадают в прицел украинских артиллеристов или дроноводов.

Атака в Белгородской области

Учитывая, что война, которая изначально была запланирована в формате "Киев за три дня", откровенно затянулась, российское командование было вынуждено использовать не только актуальную технику, но и старые образцы, расконсервируя склады, забитые техникой еще советских времен. Так, в частности, попали на фронт и уничтожены БТР (бронетранспортеры) или БМП (боевые машины пехоты). Впрочем, оккупанты используют и более современную технику.

А украинский FPV drone flew к российскому checkpoint next to Oktyabr'skii, Belgorod Region, и разрушен в российский VPC-Ural MRAP. Russians tried to shoot it down but missed it.



Checkpoint находится недалеко от gas tation , который находится около 13 km (8 miles) от российского border. — (((Tendar))) (@Tendar) May 12, 2024

Одной из таких бронемашин является "ВПК-Урал". Этот бронеавтомобиль, имеющий официальный индекс ВПК-59095С, разрабатывает Уральский автомобильный завод. Именно такой автомобиль на днях был уничтожен украинским FPV-дроном, причем этот уникальный случай произошел не на театре военных действий.

Несколько дней назад на странице военного обозревателя Tendar в соцсети X появилось видео дроновой атаки на российский бронеавтомобиль ВПК-59095С. Это произошло, судя по информации в посте, в Белгородской области возле автозаправочной станции около поселка городского типа Октябрьский.

Что такое "ВПК-Урал"

Что же известно о "ВПК-Урале"? Открытой информации об этой бронетехнике, как часто бывает в российском военно-промышленном комплексе, немного. Так, известно лишь, что впервые ВПК-59095С продемонстрировали на публике на военном форуме "Армия-2019".

Несмотря на то, что производитель "ВПК-Урал" — это Арзамасский машиностроительный завод, базой для ВПК-59095С является двуосное шасси грузового автомобиля "Урал-53009". Собственно, у этого автомобиля от уральского грузовика — основные агрегаты шасси, двигатель и трансмиссия.

А вот корпус бронемашины "ВПК-Урал" в Арзамасе сделали самостоятельно, впрочем, также используя существующие разработки — в частности, из бронеавтомобиля "Атлет". Российские аналитики говорят о том, что такая работа над "ВПК-Уралом", в формате пазлов, была организована специально для того, чтобы максимально быстро подготовить эту технику к использованию. А также для того, чтобы снизить цену, которая официально не объявлялась, но известно, что стоимость "ВПК-Урал" равна примерно половине цены классического бронетранспортера, используемого российской армией.

Технические характеристики ВПК-59095С

Двигатель ЯМЗ-536, мощностью 360 лошадиных сил, позволяет 9-тонной машине (7,8 тонны — вес самой техники, до 1,2 тонны — полезная нагрузка) развивать скорость по шоссе до 100 км/ч. А запах востока у "ВПК-Урала" рассчитан до 1000 километров.

Экипаж ВПК-59095С состоит из двух человек. При этом на борту "ВПК-Урал" можно разместить десантную группу в размере до 10 человек. Впрочем, известно об интересе неназванного иностранного заказчика, который попросил модифицировать эту бронемашину, уменьшив количество кресел для десантной команды с 10 до 6.

О возможном вооружении, которое используется на ВПК-59095С, достоверной информации нет. Хотя на более новой модификации производитель установил крупнокалиберный пулемет "Корд" калибром 12,7 мм.

Модификация, захваченная ВСУ

Кстати, о модификациях. Через три года, в 2022 году, стало известно о появлении модификации "ВПК-Урал". Этот бронеавтомобиль был представлен на том же военном форуме "Армия" в августе 2022-го. Именно на этом броневике, который производится на Уральском автомобильном заводе и получил индекс АМН-590951, как раз и используется крупнокалиберный пулемет "Корд".

Все это стало известно по одной простой причине. Всего АМН-590951 успели изготовить ориентировочно в количестве 10 единиц, все из них, по неофициальной информации, были переброшены на территорию Украины для нужд оккупационной армии. Так вот, по меньшей мере три таких бронеавтомобиля были захвачены украинскими военными.

В частности, в октябре 2022 один из АМН-590951 стал трофеем Сил обороны Украины на территории Херсонской области. Известно, что эту бронемашину использовали подразделения силовых структур Чеченской Республики, так называемые "кадыровцы".

Поэтому украинская армия не только успешно противодействует российской бронетехнике, уничтожая буквально десятками ежедневно, но и пополняет собственные запасы техники захваченными у оккупантов экземплярами.