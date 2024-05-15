Урал-53099, російський бронеавтомобіль ВПК-Урал, модифікації, ціни

Російський бронеавтомобіль ВПК-59095С. Фото: росЗМІ

Українська армія продовжує знищувати російську військову техніку — і часом навіть за межами України. Так, днями в мережі з’явилося відео успішної атаки українського FPV-дрона на російську бронемашину "ВПК-Урал" у Бєлгородській області. Що відомо про цей зразок військової техніки країни-агресора — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Бронемашини — улюблена здобич ЗСУ

Протягом понад двох років повномасштабної російсько-української війни Сили оборони України знищили десятки тисяч одиниць техніки, яку використовують підрозділи окупаційного контингенту. Найбільшими у росіян є втрати бойових броньованих машин.

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Так, тільки за 13 травня українські захисники знищили чи вивели з ладу 43 російські бронемашини. Для порівняння — артилерійських систем окупанти втратили 28, а танків тільки 11. За весь час війни здобиччю Сил оборони України стали 14 460 російських бронемашин.

За той само період артилерійських систем росіяни втратили 12 515, танків – 7496. А літаків та гелікоптерів за час повномасштабної війни окупаційна армія втратила 351 та 325 відповідно. Отже, статистика чітко показує, що саме бронеавтомобілі найчастіше потрапляють у приціл українських артилеристів чи дроноводів.

Атака на Бєлгородщині

Зважаючи на те, що війна — яка з самого початку була запланована у форматі "Київ за три дні" — відверто затягнулася, російське командування було змушене використовувати не тільки актуальну техніку, а і старі зразки, розконсервовуючи склади, забиті технікою ще радянських часів. Так, зокрема, потрапили на фронт і були знищені БТР (бронетранспортери) чи БМП (бойові машини піхоти). Втім, окупанти використовують і сучаснішу техніку.

A Ukrainian FPV drone flew to a Russian checkpoint next to Oktyabr’skii, Belgorod Region, and destroyed a Russian VPC-Ural MRAP. Russians tried to shoot it down but missed it.



The checkpoint is next to a gas station which is around 13 km (8 miles) from the Ukrainian border.… pic.twitter.com/niGlGC0b11 — (((Tendar))) (@Tendar) May 12, 2024

Однією із таких бронемашин є "ВПК-Урал". Цей бронеавтомобіль, який має офіційний індекс ВПК-59095С, є розробкою Уральського автомобільного заводу. Саме такий автомобіль був днями знищений українським FPV-дроном, причому цей унікальний випадок стався не на театрі воєнних дій.

Кілька днів тому на сторінці військового оглядача Tendar в соцмережі X з’явилося відео дронової атаки на російський бронеавтомобіль ВПК-59095С. Це сталося, судячи з інформації в пості, у Бєлгородській області, біля автозаправної станції близько селища міського типу Октябрський.

Що таке "ВПК-Урал"

Що ж відомо про "ВПК-Урал"? Відкритої інформації про цю бронетехніку, як часто буває у російському військово-промисловому комплексі, небагато. Так, відомо лише, що вперше ВПК-59095С продемонстрували на публіці на військовому форумі "Армия-2019".

Попри те, що виробник "ВПК-Урал" — це Арзамаський машинобудівний завод, базою для ВПК-59095С є двоосне шасі вантажного автомобіля "Урал-53009". Власне, у цього автомобіля від уральської вантажівки — основні агрегати шасі, двигун і трансмісія.

А от корпус бронемашини "ВПК-Урал" в Арзамасі зробили самостійно, втім, також використовуючи існуючі розробки — зокрема, з бронеавтомобіля "Атлет". Російські аналітики говорять про те, що така робота над "ВПК-Урал", у форматі пазлів, була організована спеціально для того, аби максимально швидко підготовити цю техніку до використання. А також для того, аби знизити ціну — яка офіційно не оголошувалася, але відомо, що вартість "ВПК-Урал" дорівнює приблизно половині ціни класичного бронетранспортера, який використовується російською армією.

Технічні характеристики ВПК-59095С

Двигун ЯМЗ-536, потужністю 360 кінських сил, дозволяє 9-тонній машині (7,8 тонни — вага самої техніки, до 1,2 тонни — корисне навантаження) розвивати швидкість по шосе до 100 км/год. А запах сходу у "ВПК-Урал" розрахований до 1000 кілометрів.

Екіпаж ВПК-59095С складається з двох чоловік. При цьому на борту "ВПК-Урал" можна розмістити десантну групу розміром до 10 осіб. Втім, відомо про інтерес неназваного іноземного замовника, який попросив модифікувати цю бронемашину, зменшивши кількість крісел для десантної команди з 10 до 6.

Щодо можливого озброєння, яке використовується на ВПК-59095С, достовірної інформації немає. Хоча на новішій модифікації виробник встановив великокаліберний кулемет "Корд", калібром 12,7 мм.

Модифікація, яку захопили ЗСУ

До речі, про модифікації. Через три роки, 2022 року, стало відомо про появу модифікації "ВПК-Урал". Цей бронеавтомобіль був представлений на тому ж військовому форумі "Армия" в серпні 2022-го. Саме на цьому броньовику, який виробляється на Уральському автомобільному заводі й отримав індекс АМН-590951, саме і використовується великокаліберний кулемет "Корд".

Усе це стало відомо з однієї простої причини. Усього АМН-590951 встигли виготовити орієнтовно у кількості 10 одиниць, усі з них, за неофіційною інформацією, були перекинуті на територію України для потреб окупаційної армії. Так от щонайменше три такі бронеавтомобілі були захоплені українськими військовими.

Зокрема, у жовтні 2022 року один із АМН-590951 став трофеєм Сил оборони України на території Херсонської області. Відомо, що цю бронемашину використовували підрозділи силових структур Чеченської Республіки, так звані "кадировці".

Тож українська армія не тільки успішно протидіє російській бронетехніці, знищуючи буквально десятками щодня, а ще й поповнює власні запаси техніки захопленими в окупантів екземплярами.