За сутки оккупанты нанесли более 20 ударов: какие последствия

Из-за обстрелов окупантов пострадали гражданские люди

В течение суток противник нанес более 20 ударов из разного оружия. Под обстрелы попали мирные жители Харьковской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Последствия вражеских обстрелов

"В течение суток противник нанес 11 авиационных и 2 ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.

"Сегодня в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома", — рассказали в Генштабе.

Напомним, российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 27 марта, обстреляли ряд приграничных населенных пунктов Харьковской области. Обошлось без жертв, но зафиксированы разрушения.

Также в течение дня 26 марта россияне обстреляли, по меньшей мере, 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.