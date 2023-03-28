За сутки оккупанты нанесли более 20 ударов: какие последствия
В течение суток противник нанес более 20 ударов из разного оружия. Под обстрелы попали мирные жители Харьковской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Последствия вражеских обстрелов
"В течение суток противник нанес 11 авиационных и 2 ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.
"Сегодня в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома", — рассказали в Генштабе.
Напомним, российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 27 марта, обстреляли ряд приграничных населенных пунктов Харьковской области. Обошлось без жертв, но зафиксированы разрушения.
Также в течение дня 26 марта россияне обстреляли, по меньшей мере, 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.