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За сутки оккупанты нанесли более 20 ударов: какие последствия

28 марта 2023 19:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из-за обстрелов окупантов пострадали гражданские люди
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение суток противник нанес более 20 ударов из разного оружия. Под обстрелы попали мирные жители Харьковской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"В течение суток противник нанес 11 авиационных и 2 ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.

"Сегодня в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома", — рассказали в Генштабе.

Напомним, российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 27 марта, обстреляли ряд приграничных населенных пунктов Харьковской области. Обошлось без жертв, но зафиксированы разрушения.

Также в течение дня 26 марта россияне обстреляли, по меньшей мере, 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

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