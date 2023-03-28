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Впродовж доби окупанти завдали понад 20 ударів: які наслідки

28 березня 2023 19:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Через обстріли окупантів постраждали цивільні люди
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Протягом доби противник завдав понад 20 ударів з різної зброї. Під обстріл попали мирні мешканці Харківщини.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Наслідки ворожих обстрілів

"Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та 2 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

"Сьогодні, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки", — розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом минулої доби, 27 березня, обстріляли низку прикордонних населених пунктів Харківської області. Обійшлося без жертв, але зафіксовані руйнування.

Також протягом дня 26 березня росіяни обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

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