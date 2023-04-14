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Всех на убой: Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных

14 апреля 2023 22:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Всех на убой: Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных
Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета, который предусматривает использование электронных повесток для оповещения военнообязанных о призыве и устанавливает ограничения для граждан, не явившихся на призыв.

Об этом пишут росссийские СМИ.

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Электронные повестки

Согласно новому законодательству, гражданам, получившим повестку, будет направляться письменное уведомление, которое дублируется в электронной форме. В соответствии с законом, электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на "соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе".

Оповещение о повестке также будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг. Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Новые правила также вводят ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не явились в военкомат. Таким лицам будет запрещено получать разрешения на работу с государственной тайной и военными секретами, а также на водительское удостоверение категории "Е" для управления транспортными средствами военной техники.

Этот закон направлен на совершенствование системы призыва в России, упрощение и ускорение процесса оповещения военнообязанных, а также на более эффективную работу военкоматов.

В соответствии с новым законом, военные комиссариаты будут отвечать за создание цифрового реестра воинского учета, который будет содержать личные данные военнообязанных, такие как место жительства, место работы, состояние здоровья и прочие. Информацию для реестра должны будут предоставлять МВД, ФНС, суды, медицинские учреждения, учебные заведения и другие организации и ведомства.

Напомним, что законопроект об электронных повестках, который предоставляет им юридическую силу наравне с бумажными повестками, был одобрен Советом Федерации с одним голосом против. Ранее Госдума одобрила законопроект в экстренном порядке во втором и третьем чтениях с единым решением 394 человек и одним воздержавшимся. 

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