Всіх на забій: Путін підписав закон про електронні повістки для військовозобов'язаних

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про створення єдиного реєстру військового обліку, який передбачає використання електронних повісток для оповіщення військовозобов'язаних про заклик та встановлює обмеження для громадян, які не з'явилися на заклик.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Електронні повістки

Згідно з новим законодавством, громадянам, які отримали повістку, надсилатиметься письмове повідомлення, яке дублюється в електронній формі. Відповідно до закону, електронний порядок денний вважається врученим з моменту його розміщення в особистому кабінеті громадянина на "відповідному інформаційному ресурсі, в інформаційній системі".

Повідомлення про порядок денний також надсилатиметься громадянину в особистий кабінет на порталі держпослуг. Якщо повістка не вручена у письмовій чи електронній формі, вона вважається врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення у реєстрі повісток.

Нові правила також запроваджують низку обмежень для громадян, які отримали повістку, але не з'явилися до військкомату. Таким особам буде заборонено отримувати дозволи на роботу з державною таємницею та військовими секретами, а також на посвідчення водія категорії "Е" для керування транспортними засобами військової техніки.

Цей закон спрямований на вдосконалення системи призову в Росії, спрощення та прискорення процесу оповіщення військовозобов'язаних, а також більш ефективну роботу військкоматів.

Відповідно до нового закону, військові комісаріати відповідатимуть за створення цифрового реєстру військового обліку, який міститиме особисті дані військовозобов'язаних, такі як місце проживання, місце роботи, стан здоров'я та інші. Інформацію для реєстру мають надавати МВС, ФНП, суди, медичні установи, навчальні заклади та інші організації та відомства.

Нагадаємо, що законопроєкт про електронні повістки, який надає їм юридичну силу нарівні з паперовими повістками, був схвалений Радою Федерації з одним голосом проти. Раніше Держдума схвалила законопроєкт в екстреному порядку в другому і третьому читаннях з єдиним рішенням 394 осіб і одним, що утримався.