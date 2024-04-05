Вступление Украины в НАТО — в Альянсе обсуждают сценарий отказа Киева от территорий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool

В НАТО обсуждают вариант уступок Украиной территорий в пользу России в обмен на гарантии безопасности и вступления в Альянс. Однако такой сценарий не рассматривают во время официальных дискуссий.

Об этом сообщает La Repubblica в пятницу, 5 апреля.

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В материале говорится, что такой вопрос поднимается неформально и становится все более реальным, особенно перед выборами в США.

Издание отмечает, что в правящих кругах США видят в таком плане конкретную карту "миротворца" в руках Дональда Трампа, если он победит.

По данным La Repubblica, России могут предложить оставить Крым и все территории, захваченные в течение двух лет, а затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется под контролем Украины. Такой сценарий похож на тот, что произошел после Второй мировой войны с разделением Германии на Восточную, подконтрольную СССР, и Западную.

Этот сценарий может ускорить выделение помощи Киеву, которая сейчас заблокирована в Конгрессе США. Собственно, изменение позиции по ускорению приема Украины в НАТО определяется именно такими расчетами.

La Repubblica указывает, что фактор ноябрьских выборов в США становится своего рода "тормозом" для принятия глобальных решений. По мнению издания, перспектива переговоров с администрацией Байдена в последний месяц перед выборами, вероятно, не является привлекательной для Москвы в этой ситуации. С учетом наступательных действий РФ в Украине, более выгодной для нее может быть стратегия ожидания результатов выборов в США.

Напомним, на запланированном саммите НАТО в Вашингтоне в июле, Украина не получит предложения о вступлении в Альянс. Ведь Соединенные Штаты и Германия высказались против расширения членства.

Также Энтони Блинкен заявил, что нужно создать "дорожную карту" для вступления Украины в НАТО в преддверии саммита, который состоится в июле. По его словам, наше государство несомненно станет членом Альянса, но для этого следует иметь четкие понимания и подготовку.