Вступ України до НАТО — в Альянсі обговорюють сценарій відмови Києва від територій

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool

У НАТО обговорюють варіант поступок Україною територій на користь Росії в обмін на гарантії безпеки та вступу до Альянсу. Однак такий сценарій не розглядають під час офіційних дискусій.

Про це повідомляє La Repubblica у п'ятницю, 5 квітня.

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У матеріалі йдеться, що таке питання порушується неформально і стає дедалі реальнішим, особливо перед виборами в США.

Видання зазначає, що в правлячих колах США вбачають у такому плані конкретну карту "миротворця" в руках Дональда Трампа, якщо він переможе.

За даними La Repubblica, Росії можуть запропонувати залишити Крим та всі території, захоплені протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти до НАТО те, що залишиться під контролем України. Такий сценарій схожий на той, що стався після Другої світової війни з поділом Німеччини на Східну, підконтрольну СРСР, і Західну.

Цей сценарій може пришвидшити виділення допомоги Києву, яка зараз заблокована у Конгресі США. Власне, зміна позиції стосовно прискорення прийому України до НАТО визначається саме такими розрахунками.

La Repubblica вказує, що фактор листопадових виборів у США стає свого роду "гальмом" для ухвалення глобальних рішень. За думкою видання, перспектива переговорів з адміністрацією Байдена в останній місяць перед виборами, ймовірно, не є привабливою для Москви в цій ситуації. З урахуванням наступальних дій РФ в Україні, більш вигідною для неї може бути стратегія очікування результатів виборів у США.

Нагадаємо, на запланованому саміті НАТО у Вашингтоні цього липня, Україна не отримає пропозиції про вступ до Альянсу. Адже Сполучені Штати та Німеччина висловилися проти розширення членства.

Також Ентоні Блінкен заявив, що потрібно створити "дорожню карту" для вступу України до НАТО напередодні саміту, який відбудеться у липні. За його словами, наша держава несумнівно стане членом Альянсу, але для цього слід мати чіткі розуміння та підготовку.