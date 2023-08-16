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Бегство от войны: в Германии растет количество украинских беженцев

16 августа 2023 02:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бегство от войны: в Германии растет количество украинских беженцев
Лагерь для беженцев из Украины. Краков в марте 2022 года. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала Россия. Тысячи украинцев, скрываясь от смерти, покинули страну. Больше всего украинцев приютили Польша, Словакия, Франция, Германия.

Как сообщает издание Business Insider, в последнее время все больше украинских беженцев переезжают в немецкие города.

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Эксперты издания отмечают, что в начале 2023 года в Польше было зарегистрировано около 1,3 миллиона украинских беженцев. Но их количество за полгода снизилось до 968 тысяч человек.

А вот в Германии — наоборот — количество украинцев выросло. Пока их насчитывается около 1,08 миллиона граждан Украины, но эта цифра постоянно растет.

Одной из причин стали немецкие выплаты для тех, кто получил убежище. Они значительно выше, чем в Польше — 410 евро. К тому же минимальная заработная плата в ФРГ больше — 12 евро в час.

Также немецкие власти нередко оплачивают жилье для беженцев, помогают им пройти языковые и профессиональные курсы, а также выплачивают материальную помощь по безработице.

Напомним, согласно последнему исследованию, проведенному студентами-социологами, 67,7% переселенцев в Одессе не хотят эвакуироваться за границу даже в случае опасности. Всего в опросе приняло участие 1581 человек.

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