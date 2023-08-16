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Втеча від війни: у Німеччині зростає кількість українських біженців

16 серпня 2023 02:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Втеча від війни: у Німеччині зростає кількість українських біженців
Табір для біженців з України. Краків березень 2022 року. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україн другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Тисячі українців, ховаючись від смерті, покинули країну. Найбільше українців прихистили Польща, Словакія, Франція, Німеччина.

Як повідомляє видання Business Insider, останнім часом все більше українських біженців переїжджають до німецьких міст.

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Експерти видання зазначають, що на початку 2023 року в Польщі було зареєстровано близько 1,3 мільйона українських біженців. Але їхня кількість за пів року знизилася до 968 тисяч осіб.

А ось у Німеччині — навпаки — кількість українців зросла. Наразі їх налічується близько 1,08 мільйона громадян України, але ця цифра постійно зростає.

Однією з причин стали німецькі виплати для тих, хто отримав притулок. Вонизначно вищі, ніж у Польщі — 410 євро. До того ж, мінімальна заробітна плата у ФРН більша — 12 євро на годину.

Також німецька влада нерідко оплачує житло для біженців, допомагає їм пройти мовні та професійні курси, а також виплачує матеріальну допомогу з безробіття.

Нагадаємо, згідно з останнім дослідженням, проведеним студентами-соціологами, 67,7% переселенців в Одесі не мають бажання евакуюватися за кордон навіть у разі небезпеки. Загалом в опитуванні взяли участь 1581 людина.

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