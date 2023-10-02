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Утраченная боеспособность флота: РФ в Черном море все чаще использует авиацию

2 октября 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Утраченная боеспособность ЧФ РФ компостируется самолетами
Самолет морской авиации. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Западные союзники Украины считают, что Черноморский флот РФ после удачных атак ВСУ не может в полной мере выполнять боевые задачи в море. Поэтому оккупанты стали все чаще использовать стратегическую авиацию, базирующуюся в Крыму.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Британии со ссылкой на разведку.

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По словам военных, морская авиация, базирующаяся в Крыму, играет все большую роль в операциях Черноморского флота, который, скорее всего, перебазируется в Новороссийск из-за постоянных украинских ударов по базе в Севастополе.

"В последние недели компонент морской авиации Черноморского флота России взял на себя особо важную роль в операциях флота, которому трудно противостоять одновременным угрозам на южном фланге в войне против Украины. Морская авиация занимается операциями воздушного патрулирования, главной целью которых, скорее всего, является раннее обнаружение надводных дронов", — заявили в ведомстве.

Атаки Змеиного

В британской разведке считают, что в настоящее время россияне часто поднимают авиацию в воздух с целью обнаружения украинских надводных дронов. Также они увеличили количество ударов по Змеиному именно из самолетов.

В операциях, кроме бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-27, принимают участие и самолеты-амфибии Be-12, разработанные в 1950-х годах в СССР.

Напомним, Россия уменьшила свое присутствие в Черном море из-за ухудшения погоды и шторма. Ракетоносители на боевом дежурстве также не зафиксированы, враг вернул их в пункты базирования во временно оккупированном Крыму.

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