Втрачена боєздатність ЧФ РФ компостується літаками

Літак морської авіації. Фото ілюстративне: google.com

Західні союзники України вважають, що Чорноморський флот РФ після вдалих атак ЗСУ не спроможний повною мірою виконувати бойові завдання у морі. Через це окупанти стали дедалі частіше використовувати стратегічну авіацію, яка базується в Криму.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Британії з посиланням на розвідку.

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За словами військових, морська авіація, яка базується у Криму, відіграє все більшу роль в операціях Чорноморського флоту, який, швидше за все, перебазується до Новоросійська через постійні українські удари по базі в Севастополі.

"Останніми тижнями компонент морської авіації Чорноморського флоту Росії взяв на себе особливо важливу роль в операціях флоту, якому важко протистояти одночасним загрозам на південному фланзі у війні проти України. Морська авіація займається операціями повітряного патрулювання, головною метою яких, швидше за все, є раннє виявлення надводних дронів", — заявили у відомстві.

Атаки Зміїного

У британській розвідці вважають, що наразі росіяни часто підіймають авіацію у повітря з метою виявлення українських надводних дронів. Також вони збільшили кількість ударів по Зміїному саме з літаків.

В операціях, окрім бомбардувальників Су-24 та винищувачів Су-27, беруть участь і літаки-амфібії Be-12, розроблені в 1950-х роках в СРСР.

Нагадаємо, Росія зменшила свою присутність у Чорному морі через погіршення погоди та шторм. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні також не зафіксовано, ворог повернув їх у пункти базування у тимчасово окупованому Криму.