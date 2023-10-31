Уже 70% россиян готовы закончить войну против Украины прямо сейчас — как изменились настроения в РФ

Россияне на митинге. Фото: росСМИ

Похоже, что российские граждане начинают понимать, что у ВС РФ в Украине не получается ни одна из поставленных боевых задач. Около 70% опрошенных заявили о готовности завершить войну прямо сейчас.

Об этом свидетельствуют даты опроса Левада-центра за октябрь.

Читайте также:

Позиция россиян

Сообщается, что в октябре текущего года уровень внимания к украинским событиям в России не изменился за последние три месяца. Так 20% опрошенных говорят о том, что следят "очень внимательно" (в сентябре — 18%), еще 29% следят "достаточно внимательно" (в сентябре — 30%). 35% респондентов следят без внимания, а 15% не следят совсем. Наиболее внимательно следят за событиями в Украине люди в возрасте 55 лет и старше (28% очень внимательно, 33% достаточно внимательно).

Источник: Левада-центр

При этом уровень поддержки действий ВС РФ остается высоким, и с начала войны значительных изменений не претерпел: в октябре ответили, что определенно поддерживают и быстрее поддерживают — 76% (в сентябре — 73%). Не поддерживают — в сумме 16% (в августе — 20%).

Источник: Левада-центр

Также за прошедшие 4 месяца мнение о необходимости продолжать бои или начать мирные переговоры практически не менялось — 55% считают, что следует начать мирные переговоры (в сентябре — 51%), 38% — за продолжение боев (в сентябре — 39%).

Источник: Левада-центр

Представления о выводе российских войск из Украины и старте мирных переговоров чаще всего демонстрируют представители самой молодой возрастной группы (18-24 года) — 69%. Опрошенные в возрасте 55 лет и старше — единственная возрастная группа, где мысли о продолжении военных действий и переходе к мирным переговорам практически равны — 45% и 46% соответственно.

Большинство женщин считают, что необходимо переходить к мирным переговорам (62%), среди мужчин господствующего мнения нет: 48% — за продолжение боев, 47% — за мирные переговоры.

Источник: Левада-центр

Источник: Левада-центр

Среди одобряющих деятельность Владимира Путина как президента несколько больше сторонников мирных переговоров, чем сторонников продолжения военных действий — 51% и 42% соответственно. Большинство (72%) не одобряющих деятельность президента считают, что нужно переходить к мирным переговорам, выводить российские войска, формировать новое правительство и совершить свержение бандитских режимов Дениса Пушилина и Леонида Пасечника для формирования новых отношений с Украиной.

Чаще были бы готовы отменить войну молодые опрошенные — до 24 лет (56%). Поддержали бы решение о начале прежде всего представители старшей возрастной группы (55 лет и старше) — 51%.

Напомним, что ранее сообщалось о снижении уровня доверия украинцев к телемарафону "Єдині новини" и центральным органам власти. Также в Украине увеличивается количество людей, считающих, что дела страны движутся в неправильном направлении, в то же время доверяя Вооруженным силам Украины.