Вже 70% росіян готові закінчити війну проти України просто зараз — як змінилися настрої в РФ

Росіяни на мітингу. Фото: росЗМІ

Схоже, що російські громадяни починають розуміти, що у ЗС РФ в Україні не виходить жодна поставлена бойова задача. Майже 70% опитаних заявили про готовність завершити війну просто зараз.

Про це свідчать дати опитування Левада-центру за жовтень.

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Позиція росіян

Повідомляється, що у жовтні поточного року рівень уваги до українських подій у Росії не змінився за останні три місяці. Так 20% опитаних говорять про те, що стежать "дуже уважно" (у вересні — 18%), ще 29% стежать "досить уважно" (у вересні — 30%). 35% респондентів стежать без уваги, а 15% не стежать зовсім. Найбільш уважно стежать за подіями в Україні люди віком 55 років і старше (28% дуже уважно, 33% — досить уважно).

Джерело: Левада-центр

До того ж, рівень підтримки дій ЗС РФ залишається високим, і з початку війни значних змін не зазнав: у жовтні відповіли, що безперечно підтримують і швидше підтримують — 76% (у вересні — 73%). Не підтримують — у сумі 16% (у серпні — 20%).

Джерело: Левада-центр

Також за минулі чотири місяці думка про необхідність продовжувати бої або розпочати мирні переговори практично не змінювалося — 55% вважають, що слід розпочати мирні переговори (у вересні — 51%), 38% — за продовження боїв (у вересні — 39%).

Джерело: Левада-центр

Уявлення про вивід російських військ з України та старт мирних перемовин найчастіше демонструють представники наймолодшої вікової групи (18-24 роки) — 69%. Опитані у віці 55 років і старші — єдина вікова група, де думки про продовження воєнних дій та перехід до мирних переговорів практично рівні — 45% та 46% відповідно.

Більшість жінок вважають, що необхідно переходити до мирних переговорів (62%), серед чоловіків панівної думки немає: 48% — за продовження боїв, 47% — за мирні переговори.

Джерело: Левада-центр

Джерело: Левада-центр

Серед тих, хто схвалює діяльність Володимира Путіна як президента, дещо більше прихильників мирних перемовин, ніж прихильників продовження військових дій — 51% і 42% відповідно. Більшість (72%) тих, хто не схвалює діяльність президента, вважає, що потрібно переходити до мирних переговорів, виводити російські війська, формувати новий уряд та вчинити повалення бандитських режимів Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника для формування нових відносин з Україною.

Найчастіше були б готові скасувати війну молоді опитані — до 24 років (56%). Підтримали б рішення про початок передусім представники найстаршої вікової групи (55 років і більше) — 51%.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про зниження рівня довіри українців до телемарафону "Єдині новини", та центральним органам влади. Також в Україні збільшується кількість людей, які вважають, що справи країни рухаються в неправильному напрямку, водночас довіряючи Збройним силам України.