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Ешьте сами, не подавитесь: белорусы пытались заманить украинцев борщом

1 июня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ешьте сами, не подавитесь: белорусы пытались заманить украинцев борщом
Украинские пограничники на задании. Фото: ГНСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Своеобразное налаживание отношений с украинцами продемонстрировали белорусские пограничники. Около одного из пограничных пунктов Украины они через громкоговоритель обратились к нашим защитникам границы. Предлагали борщ.

Соответствующее видео разместила на своей странице в Telegram Государственная пограничная служба Украины.

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Из видео ясно, что запись демонстрировали у пограничного поста на реке Желонь.

Из громкоговорителя женский голос ласково рассказывал о всех преимуществах и пользе "уникального блюда восточнославянской кухни".

Правда, при этом рассказали, что между белорусским и украинским борщом есть небольшие отличия. Обычно в украинский борщ добавляют фасоль, а в белорусский — больше картофеля.

И дальше женский голос стал призывать украинских пограничников переходить на их сторону.

"И когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону — попробуйте наш белорусский борщ. Не пожалеете", — звучало из громкоговорителя.

Ответ украинских пограничников

Украинские пограничники сразу же ответили. 

"Ваш борщ очень отличается от нашего. Потому ныне белорусский борщ скорее похож на российские щи, даже если вы добавляете туда больше картофеля. Он совсем не тот же, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, которым воткнули в спину украинцев", — ответили украинские пограничники.

Также добавили, что нынешнее картофельное варево по консистенции похоже на тюремную баланду, и отнюдь не похоже на наш украинский борщ.

"Мы не рабы, чтобы пробовать ваш белорусский борщ. Советуем вам изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильственно заключенными. Поэтому — ешьте сами, не подавитесь. К себе вас не зовем и настоятельно рекомендуем оставаться на своей территории", — добавили украинские пограничники.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не видит необходимости своей страны присоединяться к Союзному государству России и Беларуси или развивать ядерное оружие. Таким образом, Токаев прокомментировал недавнее предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству.

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