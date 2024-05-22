БТР YPR-765, разработка, цена, применение - фото и видео

Нидерландский бронеавтомобиль YPR-765. Фото: net-maquettes.com

Западные партнеры продолжают поставлять Вооруженным силам Украины военную технику, необходимую для успешного противодействия российским оккупантам. По итогам очередной серии переговоров в формате Рамштайн Нидерланды объявили о передаче боевых машин пехоты YPR с дистанционно управляемыми боевыми модулями. Что известно об этой технике — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Нидерландские результаты Рамштайна

20 мая состоялась очередная, 22-я, уже встреча министров обороны Украины и западных партнеров в формате Рамштайн. Представители Рамштайн-коалиции на этот раз встретились онлайн в режиме видеоконференции.

Читайте также:

По результатам переговоров одна из стран-участниц коалиции Нидерланды объявила о передаче Украине партии боевых машин пехоты YPR. Глава министерства обороны Нидерландов Кайса Олленгрен заявила, что эта техника будет предоставлена Украине как ответ на запрос украинских властей, в частности президента Владимира Зеленского.

В украинском министерстве обороны уже прокомментировали предоставление этой техники, отметив важную роль тех нидерландских бронемашин, которые уже работают на благо Украины. "YRP играют важную роль в украинской армии. Они обеспечивают огневую поддержку подразделений в бою, эвакуируют раненых бойцов, а также доставляют боеприпасы на передовую", — подчеркнули в Минобороны Украины.

Американский след

Что же представляет собой нидерландская бронемашина YPR-765, и почему она хорошо знакома Вооруженным силам Украины? Для начала стоит отметить, что сам по себе этот военный транспорт не уникален — нидерландцы разработали свои бронемашины на базе популярного американского бронетранспортера М113.

Этот бронеавтомобиль стал первой серийной военной машиной, у которой был корпус, сделанный из алюминия. М113 из-за своих революционных технологий и инновационных решений стал очень популярен не только в Соединенных Штатах, поэтому с 1960 года, когда первые образцы этих БТР поступили на вооружение американской армии, их произвели большое количество, около 80 тысяч единиц.

Итак, сразу после начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины начали получать десятки бронетранспортеров М113, причем не только из Соединенных Штатов Америки, но и из других стран — Испании, Литвы, Германии.

Украина, кроме получения бесплатных партий этой техники, еще и покупает М113 через различные фонды и государственные структуры для Госпогранслужбы, Национальной гвардии и других структур. Новини.LIVE писали о том, что эти бронемашины используются и для эвакуации раненых военных с линии фронта.

Большая помощь Нидерландам

Кроме собственно М113, Украина активно сотрудничает с западными партнерами и в получении другой бронетехники — в частности, и нидерландских бронетранспортеров YPR-765. Для масштабов сотрудничества следует назвать несколько цифр, которые продемонстрируют успеваемость нидерландско-украинского сотрудничества.

Всего к моменту начала полномасштабной войны в Украине было выпущено около 2100 единиц нидерландских БТР. Из них на вооружении армии Королевства Нидерланды находились 500 бронемашин.

А по данным на апрель 2023 года, Вооруженные силы Украины получили от этой страны 196 бронеавтомобилей YPR-765. Для Сил обороны Украины эта военная техника — как американские оригиналы, так и нидерландские варианты — уже хорошо знакома и освоена в эксплуатации.

Технические характеристики YPR-765

Помимо алюминиевого корпуса на YPR-765 установлен металлический бампер. А соединения между металлическими листами заполняются полиуретановой пеной. Кроме того, на тех бронетранспортерах, которые Украина получит сейчас, после 22-й встречи в формате Рамштайн будут установлены дистанционно управляемые боевые модуль.

Скорость движения YPR-765 достаточно приличная, как для такой техники — бронемашина может разгоняться до 61 км/ч. А запас хода нидерландского бронированного автомобиля составляет 490 км. В отличие от американского оригинала М113, нидерландские производители установили на YPR-765 радиатор большей емкости и оборудовали эту технику турбокомпрессорами.

Основное вооружение бронемашины – это 25-мм автоматическая пушка Oerlikon KBA-B02. Она может произвести до 180 выстрелов, в запасе хранятся 144 снаряда. Кроме того, на YPR-765 установлен пулемет стандартного калибра 7,62×51 мм НАТО — а это 230 выстрелов из одной зарядки и еще 1610 патронов в запасе.

Украинская армия нуждается в большом количестве бронированной техники для различных задач — как боевые операции, так и эвакуация раненых. В этом направлении сотрудничество Украины с западными партнерами достаточно продуктивно, потому что ВСУ и другие подразделения Сил обороны Украины получают большое количество качественной западной техники, которая преобладает российские аналоги и даже более современные образцы российского военно-промышленного комплекса.