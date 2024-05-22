БТР YPR-765, розробка, ціна, застосування - фото та відео

Нідерландський бронеавтомобіль YPR-765. Фото: net-maquettes.com

Західні партнери продовжують постачати Збройним силам України військову техніку, потрібну для успішної протидії російським окупантам. За підсумками чергової серії переговорів у форматі Рамштайн Нідерланди оголосили про передачу бойових машин піхоти YPR з дистанційно керованими бойовими модулями. Що відомо про цю техніку — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Нідерландські результати Рамштайна

20 травня відбулася чергова, 22-га уже зустріч міністрів оборони України та західних партнерів у форматі Рамштайн. Представники Рамштайн-коаліції цього разу зустрілися онлайн, у режимі відеоконференції.

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За результатами переговорів одна із країн-учасниць коаліції, Нідерланди, оголосила про передачу Україні партії бойових машин піхоти YPR. Очільниця міністерства оборони Нідерландів Кайса Олленгрен заявила, що ця техніка буде надана Україні як відповідь на запит української влади, зокрема, президента Володимира Зеленського.

В українському міністерстві оборони уже прокоментували надання цієї техніки, відзначивши важливу роль тих нідерландських бронемашин, які уже працюють на благо України. "YRP відіграють важливу роль в українській армії. Вони забезпечують вогневу підтримку підрозділів у бою, евакуюють поранених бійців, а також доставляють боєприпаси на передову", — підкреслили у Міноборони України.

Американський слід

Що ж являє собою нідерландська бронемашина YPR-765 і чому вона добре знайома Збройним силам України? Для початку варто відзначити, що сам по собі цей військовий транспорт не є унікальним — нідерландці розробили свої бронемашини на базі популярного американського бронетранспортера М113.

Цей бронеавтомобіль став першою серійною військовою машиною, у якої був корпус, зроблений із алюмінію. М113 через свої революційні технології та інноваційними рішеннями став дуже популярним не тільки у Сполучених Штатах, тож з 1960 року, коли перші зразки цих БТР надійшли на озброєння американської армії, їх виробили велику кількість, близько 80 тисяч одиниць.

Тож відразу після початку повномасштабної війни Збройні сили України почали отримувати десятки бронетранспортерів М113, причому не тільки зі Сполучених Штатів Америки, а і з інших країн — Іспанії, Литви, Німеччини.

Україна, крім отримання безкоштовних партій цієї техніки, ще й купляє М113 через різні фонди та державні структури — для Держприкордонслужби, Національної гвардії та інших структур. Новини.LIVE писали про те, що ці бронемашини використовуються і для евакуації поранених військових з лінії фронту.

Велика допомога Нідерландів

Крім власне М113, Україна активно співпрацює із західними партнерами і щодо отримання іншої бронетехніки — зокрема, і нідерландських бронетранспортерів YPR-765. Для масштабів співпраці варто назвати кілька цифр, які продемонструють успішність нідерландсько-української співпраці.

Усього на момент початку повномасштабної війни в Україні було випущено близько 2100 одиниць нідерландських БТР. З них на озброєнні армії Королівства Нідерланди перебувало 500 бронемашин.

А за даними на квітень 2023 року Збройні сили України отримали від цієї країни 196 бронеавтомобілів YPR-765. Тож для Сил оборони України ця військова техніка — як американські оригінали, так і нідерландські варіанти — уже добре знайома і освоєна в експлуатації.

Технічні характеристики YPR-765

Крім алюмінієвого корпусу, на YPR-765 встановлено металевий бампер. А з’єднання між металевими листами заповнюються поліуретановою піною. Крім того, на тих бронетранспортерах, які Україна отримає зараз, після 22-ї зустрічі у форматі Рамштайн, будуть встановлені дистанційно керовані бойові модуль.

Швидкість руху YPR-765 є досить пристойною, як для такої техніки — бронемашина може розганятися до 61 км/год. А запас ходу нідерландського броньованого автомобіля становить 490 кілометрів. На відміну від американського оригіналу М113, нідерландські виробники встановили на YPR-765 радіатор більшої місткості та обладнали цю техніку турбокомпресорами.

Основне озброєння бронемашини — це 25-мм автоматична гармата Oerlikon KBA-B02. Вона може здійснити до 180 пострілів, в запасі зберігаються 144 снаряди. Крім того, на YPR-765 встановлений кулемет стандартного калібру 7,62×51 мм НАТО — а це 230 пострілів з одного заряджання і ще 1610 патронів в запасі.

Українська армія потребує великої кількості броньованої техніки для різних завдань – як бойові операції, так і евакуація поранених тощо. У цьому напрямку співпраця України із західними партнерами є досить продуктивною, бо ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони України отримують велику кількість якісної західної техніки, яка переважає російські аналоги та навіть сучасніші зразки російського військово-промислового комплексу.