Институт помощника ветеранов: правительство запускает новый проект

Помощь ветеранам по возвращении из войны. Фото: google

Кабинет министров Украины с 1 июля запускает в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Людей будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.

Детальнее об обязанностях таких работников и услугах, которые получат ветераны, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала экс-министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда.

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Экс-министр по делам ветеранов Оксана Коляда. Фото: Facebook

— Такой проект нужен в Украине?

— На самом деле, инициатива введения или создания новой позиции работника, конечно, важна и нужна. Но здесь дело не в том, как профессия будет называться, а в функционале этого специалиста.

Наша команда "Пространство возможностей" не была привлечена как разработчики со стороны гражданского общества. Но у нас есть свои наработки. Мы институтом ветеранского менеджмента работаем давно. У нашей команды с Министерством социальной политики есть пилотный проект по обучению таких людей.

— Кто может стать помощником ветерана и как долго нужно учиться?

— В идеале таких специалистов нужно готовить с нуля и давать базовое образование бакалавра. Но на это нет времени. Мы ожидаем победы и уже видим, что многие ветераны с ранениями возвращаются.

Мы взяли за основу существующих специалистов по социальной сфере. Это люди, обладающие образованием, навыками, опытом работы с ветеранами и их семьями. Мы их отбираем, потому что работники должны обладать определенными навыками. Хотя программа имеет длинное название, мы называем таких людей — ветеранские кейс-менджеры.

Специалисты изучают, как вести ветерана, как работать с базами данных, как коммуницировать, доводят весь перечень прав, учат законодательство, чтобы понимать образовательные возможности ветерана, как открыть бизнес, что такое ветеранские политики, где брать средства и т.д.

Я знаю, что Минветеранов в июне подало заявление в агентство, которое занимается классификацией профессий, чтобы внести туда новую профессию — специалист по работе с ветеранами или демобилизованными лицами. Это очень круто. Но нам как команде хотелось бы подискутировать, если будет публичное обсуждение, какими инструментами этот человек будет пользоваться.

— Какие функции должен выполнять помощник ветерана?

— Они осуществляют, по сути, одну функцию — информирование. Организуют, чтобы разные структуры и ведомства оказывали качественные услуги ветерану.

— Один помощник может одновременно работать со сколькими ветеранами или семьями, какая нагрузка?

— Этот расчет сейчас в работе. Скажу, что подобные должности и специалисты уже внедряются в громадах. По нашим рекомендациям они есть в Дрогобыче, Львове, Хмельницкой громаде.

Обучение людей, сопровождающих ветеранов. Фото: Facebook "Пространство возможностей"

— Правительство определило четыре области для проекта — Львовскую, Винницкую, Днепропетровскую и Николаевскую. Почему они?

— Я не знаю, почему такой выбор областей. Я видела, что там будет обучение на базе университетов, возможно, это связано с этим.

— Какое количество специалистов нужно в стране?

— Если брать наш проект, то мы научили 150 человек для многих громад разных областей. Это и релоцированные работники с оккупированных территорий. Кроме этого, мы имеем в работе 1200 заявок от работников социальной сферы, которые хотели бы пройти обучение.

Люди, выучившиеся на "ветеранского кейс-менеджера". Фото: Facebook "Пространство возможностей"

— Как получить ветерану своего помощника, куда обращаться?

— Конечно, идеально, когда кейс- менеджер, работающий на месте, до возвращения ветерана контактирует с его семьей. Это вопрос в информировании, информационных кампаниях. Общество должно быть заинтересовано в этом. Мы думаем о подготовке семейных врачей, чтобы они сотрудничали с кейс-менеджером. Потому что ветеран точно после возвращения пойдет к врачу, а тот уже расскажет ему об услугах помощника.