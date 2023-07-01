Інститут помічника ветеранів: уряд запускає новий проект

Допомога ветеранам після повернення з війни. Фото: google

Кабінет міністрів України з 1 липня запускає у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому.

Детальніше про обов’язки таких працівників та послуги, які отримають ветерани, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла ексміністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда.

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Ексміністерка у справах ветеранів Оксана Коляда. Фото: Facebook

— Такий проєкт потрібен в Україні?

— Насправді ініціатива введення чи створення нової позиції працівника, звичайно, важлива і потрібна. Але тут справа не в тому, як професія буде називатися, а функціоналу цього фахівця.

Наша команда "Простору можливостей" не була залучена, як розробники зі сторони громадянського суспільства. Але в нас є свої напрацювання. Ми інститутом ветеранського менеджменту працюємо давно. Наша команда з Міністерством соціальної політики має пілотний проєкт з навчання таких людей.

— Хто може стати помічником ветерана і як довго треба вчитися?

— В ідеалі таких фахівців треба готувати з нуля і давати базову освіту бакалавра. Але на це немає часу. Ми очікуємо перемогу і вже бачимо, що багато ветеранів з пораненнями повертаються.

Ми взяли за основу існуючих спеціалістів з соціальної сфери. Це люди, які мають освіту, навички, досвід роботи з ветеранами і їхніми родинами. Ми їх відбираємо, бо працівники мають володіти певними навичками. Хоч програма має довгу назву, ми називаємо таких людей — ветеранські кейс-менджери.

Спеціалісти вивчають, як вести ветерана, як працювати з базами даних, як комунікувати, весь перелік прав, вчать законодавство, аби розуміти освітні можливості ветерана, як йому відкрити бізнес, що таке ветеранські політики, де брати кошти тощо.

Я знаю, що Мінветеранів у червні подало заяву до агенції, яка займається класифікацією професій, щоб внести туди нову професію — фахівець по роботі з ветеранами або демобілізованими особами. Це дуже круто. Але нам, як команді, хотілося б подискутувати, якщо буде публічне обговорення, якими інструментами ця людина буде користуватися.

— Які функції має виконувати помічник ветерана?

— Вони виконують, по суті, одну функцію — інформування. Організовують, щоб різні структури та відомства надавали якісні послуги ветерану.

— Один помічник може одночасно працювати зі скількома ветеранами чи родинами, яке навантаження?

— Цей розрахунок зараз у роботі. Скажу, що такі посади і фахівці вже впроваджуються в громадах. За нашими рекомендаціями, вони є в Дрогобичі, у Львові, у Хмельницькій громаді.

Навчання людей, які супроводжуватимуть ветеранів. Фото: Facebook "Простір можливостей"

— Уряд визначив чотири області для проєкту — Львівська, Вінницька, Дніпропетровська та Миколаївська. Чому саме вони?

— Я не знаю, чому такий вибір областей. Я бачила, що там буде навчання на базі університетів, можливо, це пов'язано з цим.

— Яка кількість фахівців потрібна в країні?

— Якщо барти наш проєкт, то ми навчили 150 осіб для багатьох громад різних областей. Це і релоковані працівники з окупованих територій. Окрім цього, ми маємо в роботі 1200 заявок від працівників соціальної сфери, які б хотіли пройти навчання.

Люди, які вивчилися на "ветеранського кейс менеджера". Фото: Facebook "Простір можливостей"

— Як ветерану отримати свого помічника, куди звертатися?

— Звичайно, ідеально, коли кейс-менеджер, який працює на місці, до повернення ветерана контактує з його родиною. Це питання в інформуванні, інформаційних кампаніях. Громада має бути зацікавлена в цьому. Ми думаємо над підготовкою сімейних лікарів, щоб вони співпрацювали з кейс-менеджером. Бо ветеран точно по поверненню піде до лікаря, а той вже розповість йому про послуги помічника.