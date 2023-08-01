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С 1 августа действуют три вида повесток: юрист объяснил, какую законно можно не брать

1 августа 2023 22:25
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Виды повесток в Украине: в чем отличие
Вручение повесток в Украине. Фото: google.com
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине с августа действуют три вида повесток, которые будут выдаваться мужчинам во время мобилизации. Некоторые из них будут обязывать предоставить обновленную информацию или сразу будут означать направление на службу в ВСУ.

Какая разница между повестками и какую из них можно законно не брать, Новинам.LIVE эксклюзивно рассказал юрист Игорь Ясько.

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Повестка для уточнения данных

По словам юриста, уточнение данных необходимо ТЦК для обновления информации о семейном положении, работе, количестве детей, состоянии здоровья военнообязанного или члена его семьи.

"На этом этапе нужно предоставлять все документы, которые бы подтвердили основания для освобождения от мобилизации", — сказал Ясько.

Он добавил, что за игнорирование повестки для уточнения данных предусматривается штраф.

Повестка на прохождение ВЛК

Обычно повестку на прохождение ВЛК выдают, если основание связано с состоянием здоровья. Военнообязанный проходит медицинское обследование. После этого члены ВЛК должны оформить заключение о пригодности или непригодности к военной службе.

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки выдают военнообязанному после прохождения ВЛК и только в том случае, если он признан годным к службе. Это так называемая "боевая повестка", когда лицо направляется в пункт сбора. Это и есть прямое направление на службу в ВСУ.

"Законно не брать повестку можно в случае ее вручения лицом, не имеющим оснований ее вручать. Поэтому важно проверять документы уполномоченных лиц — должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, подтверждающие факт работы в соответствующем органе. Или если повестка содержит неполные личные данные или ошибки в них, или если ее заполняли при военнообязанном (даже если частично дописывались данные)", — сказал юрист.

Он добавил, что за игнорирование повестки с мобилизационным распоряжением военнообязанный может столкнуться с уголовной ответственностью.

Если, конечно, у него не будет уважительных оснований:

  • по состоянию здоровья,
  • из-за смерти членов семьи (не позднее, чем через семь дней),
  • по уходу за больными близкими,
  • из-за стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации,
  • з-за сдачи экзаменов в вузы.

Напомним, из-за полномасштабной российской агрессии в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Как известно, призыву подлежат представители не всех профессий. Потому появилась петиция с просьбой освободить от мобилизации также и адвокатов.

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