Види повісток в Україні: в чому відмінність

Вручення повісток в Україні. Фото: google.com

В Україні із серпня діють три види повісток, які видаватимуть чоловікам під час мобілізації. Деякі з них зобов'язуватимуть надати оновлену інформацію, або ж одразу означатимуть направлення на службу в ЗСУ.

Яка різниця між повістками і яку з них можна законно не брати, Новинам.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько.

Читайте також:

Повістка для уточнення даних

За словами юриста, уточнення даних необхідно ТЦК для оновлення інформації про сімейний стан, роботу, кількість дітей, стан здоров’я військовозобов’язаного чи члена його родини.

"На цьому етапі треба надавати усі документи, які б підтвердили підстави для звільнення від мобілізації", — сказав Ясько.

Він додав, що за ігнорування повістки для уточнення даних передбачається штраф.

Повістка на проходження ВЛК

Зазвичай, повістку на проходження ВЛК видають, якщо підстава пов’язана зі станом здоров’я. Військовозобов’язаний проходить медичне обстеження. Після цього члени ВЛК повинні оформити висновок про придатність чи непридатність до військової служби.

Мобілізаційне розпорядження

Такий вид повістки видають військовозобов’язаному після проходження ВЛК і лише у разі, якщо він визнаний придатним до служби. Це так звана "бойова повістка", коли особу направляють у пункт збору. Це і є пряме направлення на службу у ЗСУ.

"Законно не брати повістку можна у випадку її вручення особою, яка не мала підстав її вручати. Тому важливо перевіряти документи уповноважених осіб — має бути розпорядження начальника ТЦК і документи, які підтверджують факт роботи у відповідному органі. Або якщо повістка містить неповні особисті дані або помилки у них, або якщо її заповнювали при військовозобов’язаному (навіть якщо лише частково дописувалися дані)", — сказав юрист.

Він додав, що за ігнорування повістки з мобілізаційним розпорядженням військовозобов’язаний може зіштовхнутися з кримінальною відповідальністю.

Якщо, звісно, у нього не буде поважних підстав:

за станом здоров’я,

через смерть членів родини (не пізніше, ніж за сім днів),

через догляд за хворими близькими,

через стихійне лихо чи іншу надзвичайну ситуацію,

через складання іспитів у ВНЗ.

Нагадаємо, через повномасштабну російську агресію в Україні триває загальна мобілізація. Як відомо, призову підлягають представники не всіх професій. Тому з'явилася петиція з проханням звільнити від мобілізації також і адвокатів.