Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Из Беларуси в сторону границы РФ вылетели 10 вертолетов arrow

Из Беларуси в сторону границы РФ вылетели 10 вертолетов

5 августа 2023 12:47
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Из Беларуси в сторону границы РФ вылетели 10 вертолетов
Российский вертолет Мы-8 ВКС РФ. Фото: Курс Украины
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня в районе 8:15-8:20 с аэродрома "Мачулищи" взлетела группа из 10-ти вертолетов ВКС РФ. Они отправились в сторону российской границы.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Читайте также:

В общей сложности взлетело четыре вертолета Ми-8 ВКС РФ. Также взлетело шесть единиц Ми-24 ВКС РФ.

Куда отправились российские вертолеты

Вертолеты полетели в восточном/юго-восточном направлении и позже были замечены над Могилевской областью в направлении границы с РФ, которую в дальнейшем пересекли.

Отмечается, что большинство из них находились в Беларуси с 8 января 2023 года, 209 дней.

"По нашим данным, позже все 10 вертолетов приземлились на аэродроме "Сеща" (Брянская область). Таким образом, сегодня утром значительно уменьшилась авиационная группировка ВКС РФ в Беларуси. Напомним, что в Беларуси находилось по меньшей мере 11 вертолетов ВКС РФ. Теперь, видимо, остался сам", — сообщает "Белорусский Гаюн".

Маршрут вылета российских вертолетов в Белоруссии. Фото: Белорусский Гаюн

Также сообщается, за время пребывания в Беларуси эта группа вертолетов потеряла одну из единиц своей техники — в июне под Ивацевичами разбился вертолет Ми-24 ВКС РФ.

Всего из Беларуси вылетели 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24. На их борту находились около 20 человек.

Ранее мы уже сообщали, в аэропорту Могадишо в Сомали обстреляли российский вертолет. Известно, что в ходе инцидента он выполнял гуманитарную миссию.

Британские вертолеты Sea King прибыли в Украину. Это вертолеты, способные охотиться на субмарины, будут выполнять задачи в районе Черного моря.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз