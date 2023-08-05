Из Беларуси в сторону границы РФ вылетели 10 вертолетов

Российский вертолет Мы-8 ВКС РФ. Фото: Курс Украины

Сегодня в районе 8:15-8:20 с аэродрома "Мачулищи" взлетела группа из 10-ти вертолетов ВКС РФ. Они отправились в сторону российской границы.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Читайте также:

В общей сложности взлетело четыре вертолета Ми-8 ВКС РФ. Также взлетело шесть единиц Ми-24 ВКС РФ.

Куда отправились российские вертолеты

Вертолеты полетели в восточном/юго-восточном направлении и позже были замечены над Могилевской областью в направлении границы с РФ, которую в дальнейшем пересекли.

Отмечается, что большинство из них находились в Беларуси с 8 января 2023 года, 209 дней.

"По нашим данным, позже все 10 вертолетов приземлились на аэродроме "Сеща" (Брянская область). Таким образом, сегодня утром значительно уменьшилась авиационная группировка ВКС РФ в Беларуси. Напомним, что в Беларуси находилось по меньшей мере 11 вертолетов ВКС РФ. Теперь, видимо, остался сам", — сообщает "Белорусский Гаюн".

Маршрут вылета российских вертолетов в Белоруссии. Фото: Белорусский Гаюн

Также сообщается, за время пребывания в Беларуси эта группа вертолетов потеряла одну из единиц своей техники — в июне под Ивацевичами разбился вертолет Ми-24 ВКС РФ.

Всего из Беларуси вылетели 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24. На их борту находились около 20 человек.

Ранее мы уже сообщали, в аэропорту Могадишо в Сомали обстреляли российский вертолет. Известно, что в ходе инцидента он выполнял гуманитарную миссию.

Британские вертолеты Sea King прибыли в Украину. Это вертолеты, способные охотиться на субмарины, будут выполнять задачи в районе Черного моря.